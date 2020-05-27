Huawei'nin alt markası Honor’un geçtiğimiz hafta tanıttığı Honor X10 5G dün satışa çıkarıldı. Honor’un yeni telefonu sadece 8 dakikada 100 bin adet satıldı.

Huawei’nin gençleri hedef alan alt markası Honor, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Honor 9X ve 9X Pro’nun ardından serinin yeni üyesi Honor X10 5G’yi geçtiğimiz hafta tanıtmıştı ve bizde sizlerle cihazın özelliklerini paylaşmıştık.

Xiaomi’nin Redmi 10X’inin en büyük rakibi olarak görülen, özellikleri ve tasarımı ile dikkat çeken Honor X10 5G’nin tanıtımında telefonun 26 Mayıs’ta satışa sunulacağı açıklanmıştı. Tanıtımda açıklandığı gibi Honor X10 5G, dün itibarıyla Çin’de satışa sunuldu.

Honor X10 5G, satışa çıkarılır çıkarılmaz büyük bir ilgiyle karşılaştı. Honor’dan yapılan açıklamada markanın iddialı yeni telefonu olan X10 5G’nin satışa çıkarıldığı ilk 8 dakikada 100 bin adet sattığı belirtildi. Bu kadar kısa bir sürede 100 bin satış büyük bir başarı olarak değerlendirilebilir.

Honor X10 5G’nin bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir ilgiyle karşılaşması, şirketin ilerleyen dönemde daha büyük bir kitleye ulaşabilmesi hedefi için umut verici görünüyor.