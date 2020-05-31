Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, Play serisini Play 4 ve Play 4 Pro adını verdiği modelleriyle genişletmeye devam ediyor. İşte şirketin seriye yeni ekleyeceği Honor Play 4’ün renk seçenekleri ortaya çıktı.

Huawei’nin alt markası Honor, çıkardığı yeni cihazlarla Play serisini genişletmeye devam ediyor. Şirketin bu seriye ekleyeceği en yeni telefonları ise Honor Play 4 ve Honor Play 4 Pro olacak. Honor, daha önce Play 4T ve Play 4T Pro adında da iki model çıkarmıştı, isim benzerlikleri olsa da farklı modeller olduğunu hatırlatalım.

Bir şirket yöneticisi, Weibo hesabından Honor Play 4’e ait üç renk seçeneğini paylaştı. Şu an için şirketin bu renk seçeneklerine ne isim verdiği bilinmiyor, dolayısıyla gördüğümüz kadarıyla siyah, mavi ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Honor Play 4 donanım özellikleri

Şu an için resmi olarak Play 4 ve Play 4 Pro’ya dair bilinenler sadece bunlar. Ancak telefonun donanım özellikleri de TENAA listelemesinde ortaya çıkmıştı. Bu listelemede yer alan bilgilere göre Honor Play 4, 1080 x 2400 piksellik 6,81 inç LCD bir ekrana sahip olacak. Telefonun bataryası ise 4.200 mAh değerinde olacak.

Telefonun RAM ve dâhili depolama seçeneklerine bakıldığındaysa RAM ve depolama taraflarında üç farklı seçenek bulunuyor. Telefonda bulunan RAM seçenekleri 4 GB, 6 GB ve 8 GB iken depolama seçenekleri ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB. Telefonun arka tarafında 4’lü kamera sistemi bulunuyor: 64 MP ana kamera, 8 MP ikincil kamera ve 2 adet 2 MP’lik sensörler. Telefonun ön tarafında 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. 213 gram ağırlığına sahip telefonun boyutu ise 170 mm x 78,5 mm x 8,9 mm.

Telefonda yer alacak olan yonga setinin ne olduğu henüz bilinmiyor ancak saat hızı 2.0 GHz olan sekiz çekirdekli bir yonga olduğu biliniyor. Bu bilgiler de telefonda MediaTek Dimensity 800’ün kullanıldığını düşündürtüyor. Telefonun Pro varyantında 5G bağlantı desteğinin olması ve Kirin 820 yonga setinin kullanılması bekleniyor.