Honor, Play 4 ve Play 4 Pro’nun Tanıtım Tarihini Duyurdu

Honor’ın yeni akıllı telefon serisi Play 4’ün duyuru tarihi 3 Haziran olarak açıklandı. Ayrıca Honor Play 4’ün özellikleri de TENAA’da listelendi.

Huawei’nin alt markası olan Honor, yeni akıllı telefonları Honor Play 4 ve Play 4 Pro’yu duyuracağı tarihi resmi olarak açıkladı. Şirket, Weibo hesabından yaptığı duyuruya göre yeni telefonlarını 3 Haziran’da tanıtacak. Dün TENAA’da ortaya çıkan cihaz, TNNH-AN00 model numarasıyla listelenmişti.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre her iki telefonda da 5G desteğinin olacağı biliniyor. Henüz telefonların hangi yonga setine sahip olacağı bilinmiyor. Huawei’nin ABD nedeniyle yonga seti üretimi ve tedarikinde sorunlar yaşayacağı zaten biliniyordu. Bu sorunun Honor cihazlarını da kapsayacağı düşünülüyor. Telefonların yonga seti hakkında net bir bilgi olmasa da bazı tahminler var. Tahminlere göre Honor Play 4, MediaTek’in Dimensity 800 yonga setiyle gelecek. Play 4 Pro’nun ise Kirin 990 yonga setinden güç alacağı düşünülüyor.

Honor Play 4’ün teknik özellikleri açıklandı

Honor’ın yeni akıllı telefonlarının büyük olacağı düşünülüyor. TENAA’dan edinilen bilgilere göre Honor Play 4, 6,81 inçlik 1080 x 2400 piksel Full HD+ bir ekranla gelecek. 170 x 78,5 x 8,9 mm’lik en - boy oranına sahip olacak telefonun 213 gram ağırlığı bulunacak. Ayrıca Play 4’te 4 / 6 / 8 GB RAM seçenekleri bulunacakken depolama alanında 64 / 128 / 256 GB tercihleri sunulacak. Telefonun batarya kapasitesinin ise 4.200 mAh olacağı açıklandı.

Kamera

Honor Play 4’ün arka kamera kuruluma baktığımızda 4 kameranın yer aldığını görüyoruz. Bu kameralar; 64 MP ana kamera, 8 MP ikincil kamera ve iki ek 2 MP sensör olarak çıkacak. Telefonun ön kısmında ise 16 MP’lik selfie kamerası yer alacak.

Honor Play’e baktığımızda ise kamera kısmında garip bir şeyle karşılaşıyoruz. Telefonun ön tarafında 2 kamerayla geleceği düşünülüyor. Ön kameranın sensörünün ise Sony IMX600Y olacağı biliniyor Bu sensörün yüksek çözünürlük sunmasa da daha güçlü bir sensör olacağını öngörebiliriz.

Telefonlar hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Önümüzdeki günlerde her iki akıllı telefon için de resmi açıklamalar duyacağız. Peki, sizce Honor Play 4 ailesi, uygun bir fiyatla çıkarsa tercih edilebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.