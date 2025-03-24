Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy A26 5G Türkiye'de satışa sunuldu. Günlük kullanım için oldukça yeterli olan telefon, uygun fiyatı ile çok satanlar listesine girecek gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un birkaç hafta önce duyurduğu uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy A26 5G, Türkiye pazarında satışa sunulmaya hazırlanıyor. Telefon, ülkemizin en büyük teknoloji perakendecilerinden birinde listelenmeye başladı. Henüz satışa sunulmayan Galaxy A26 5G, ülkemizde büyük ilgi görecek gibi duruyor.

Samsung Galaxy A26 5G, günlük kullanım için oldukça ideal bir model. Exynos 1380 işlemciden güç alan, 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı sunan telefon, 6.7 boyutlu FHD+ ve 120 Hz çentikli ekranla donatıldı. 25W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh bataryası bulunan telefon, IP67 sertifikası ile de su ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor.

Samsung Galaxy A26 5G teknik özellikleri:

Ekran 6,7 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz, 1900 nit İşlemci Exynos 1380 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Ön kamera 13 MP (f/2.2) Batarya 5000 mAh (25W) İşletim sistemi One UI 7 (Android 15) Boyutlar 164 x 77,5 x 7,7 mm Ağırlık 200 gram

Samsung Galaxy A26 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı 6 GB + 128 GB Açıklanmadı 8 GB + 256 GB 16.499 TL

NOT: 128 GB'lık versiyon için e-ticaret sitelerinde 109.999 TL gibi bir fiyat gözüküyor. Gerçek fiyat muhtemelen 10.999 TL olacak ancak şimdilik şüphe ile yaklaşmakta fayda var.

Samsung Galaxy A26 5G ile ilgili detaylı bilgi için: