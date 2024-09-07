HONOR, yeni akıllı saat modeli Watch 5'i duyurdu. 15 güne kadar kullanım imkânı sunan bir batarya ile donatılan akıllı saat, fitness ve sağlık özellikleri açısından da eksiksiz bir deneyim sunuyor.

Çinli teknoloji şirketi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte "Watch 5" olarak isimlendirdiği yeni akıllı saatini duyurdu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan akıllı saat, uygun fiyatlı olması hâlinde çok satar gibi görünüyor.

HONOR Watch 5, 1.85 inç boyutlu bir AMOLED ekranla donatıldı. Dikdörtgen yapıdaki ekran, 450 x 390 piksel çözünürlük ve 1.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. Alüminyum çerçeveye sahip olan akıllı saat, bir hoparlör ile mikrofona da ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda HONOR Watch 5

HONOR Watch 5'in teknik özellikleri arasında yerleşik GPS bulunuyor. Bu da navigasyon ve spor aktivitelerinin takibi için daha doğru sonuçlar demek. Ayrıca bu akıllı saat, IP68 sertifikasına da sahip. Yani toza dayanıklılık gösteriyor ve 5 ATM su basıncına da dayanıklı. Öte yandan; HONOR'un yeni akıllı saati Bluetooth 5.2 bağlantı desteği sunuyor. Kalp atış hızı izleme, uyku takibi ve stres yönetimi gibi özellikler de mevcut.

HONOR tarafından yapılan açıklamaya göre Watch 5, 15 güne kadar kullanım imkânı sunan 480 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. MagicOS 8 arayüzü ile çalışan saatin depolama alanı ise 4 GB olarak açıklandı.

HONOR, Watch 5'in fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Akıllı saatin ne zaman satışa sunulacağı da henüz belli değil.