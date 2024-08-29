Pazar araştırma şirketi Canalys, akıllı bileklikler ve saatlerle ilgili son araştırmasına ilişkin sonuçları paylaştı. Böylelikle dünyanın en çok satan akıllı saat ve bileklik markaları gün yüzüne çıkmış oldu. Araştırmaya göre teknoloji şirketleri, yılın ikinci çeyreğinde 44,3 milyon adet akıllı saat ve bileklik satışı gerçekleştirdiler.
Canalys'in araştırmasında ürünler üç kategoriye ayrıldı. Bunların ilki, oldukça temel özelliklere sahip olan bilekliklerdi. İkinci kategoride ise "temel seviye akıllı saat modelleri"ni görüyoruz. Bu kategori, yerleşik GPS veya LTE gibi özelliklere sahip olmayan, nispeten uygun fiyatları ürünleri kapsıyordu. Son kategoride ise en gelişmiş özelliklerle donatılan "akıllı saatler" vardı.
En çok satan akıllı saat ve bileklik markaları:
|Marka
|Satış adedi
|Apple
|7,7 milyon
|Huawei
|6 milyon
|Xiaomi
|5,9 milyon
|Samsung
|2,8 milyon
|Noise
|2,4 milyon
|Diğer
|19,5 milyon
Yapılan araştırmaya göre dünyanın en çok satan akıllı saat ve bileklik markası Apple. Çinli teknoloji şirketleri Huawei ile Xiaomi ise Apple'ın hemen arkasında yer alıyorlar. Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise listenin dördüncü sırasında yer alıyor.
Tüketicilerin en çok tercih ettikleri kategoriler:
Canalys tarafından yapılan araştırmaya göre tüketicilerin en çok tercih ettikleri akıllı saat ve bileklik kategorileri şu şekilde:
|Kategori
|Pazar payı
|Temel seviye akıllı saatler
|Yüzde 48
|Üst düzey akıllı saatler
|Yüzde 35
|Akıllı bileklikler
|Yüzde 17
Yukarıdaki tablo, tüketicilerin akıllı saat alırken fiyat unsurunu da önemsediklerini gözler önüne seriyor.
Peki kategorilere göre en çok tercih edilen markalar hangileri?
Akıllı bileklik kategorisinde en çok tercih edilen markalar:
|Marka
|Pazar payı
|Xiaomi
|Yüzde 40
|Huawei
|Yüzde 23
|Yüzde 10
|Samsung
|Yüzde 6
|HONOR
|Yüzde 2
Temel seviye akıllı saat kategorisinde en çok tercih edilen markalar:
|Marka
|Pazar payı
|Huawei
|Yüzde 15
|Xiaomi
|Yüzde 13
|Noise
|Yüzde 11
|Fire Boltt
|Yüzde 11
|boAt
|Yüzde 5
Üst düzey akıllı saat kategorisinde en çok tercih edilen markalar:
|Marka
|Pazar payı
|Apple
|Yüzde 49
|Samsung
|Yüzde 15
|Garmin
|Yüzde 11
|Huawei
|Yüzde 7
|Yüzde 4