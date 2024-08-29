Dünyanın En Çok Satan Akıllı Saat ve Bileklik Markaları Belli Oldu

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Pazar araştırma şirketi Canalys, dünyanın en çok satan akıllı saat ve bileklik markalarını açıkladı.

Pazar araştırma şirketi Canalys, akıllı bileklikler ve saatlerle ilgili son araştırmasına ilişkin sonuçları paylaştı. Böylelikle dünyanın en çok satan akıllı saat ve bileklik markaları gün yüzüne çıkmış oldu. Araştırmaya göre teknoloji şirketleri, yılın ikinci çeyreğinde 44,3 milyon adet akıllı saat ve bileklik satışı gerçekleştirdiler.

Canalys'in araştırmasında ürünler üç kategoriye ayrıldı. Bunların ilki, oldukça temel özelliklere sahip olan bilekliklerdi. İkinci kategoride ise "temel seviye akıllı saat modelleri"ni görüyoruz. Bu kategori, yerleşik GPS veya LTE gibi özelliklere sahip olmayan, nispeten uygun fiyatları ürünleri kapsıyordu. Son kategoride ise en gelişmiş özelliklerle donatılan "akıllı saatler" vardı.

En çok satan akıllı saat ve bileklik markaları:

En çok satan akıllı saat ve bileklik markaları

Marka Satış adedi
Apple 7,7 milyon
Huawei 6 milyon
Xiaomi 5,9 milyon
Samsung 2,8 milyon
Noise 2,4 milyon
Diğer 19,5 milyon

Yapılan araştırmaya göre dünyanın en çok satan akıllı saat ve bileklik markası Apple. Çinli teknoloji şirketleri Huawei ile Xiaomi ise Apple'ın hemen arkasında yer alıyorlar. Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise listenin dördüncü sırasında yer alıyor.

Tüketicilerin en çok tercih ettikleri kategoriler:

en çok satan akıllı saat markaları

Canalys tarafından yapılan araştırmaya göre tüketicilerin en çok tercih ettikleri akıllı saat ve bileklik kategorileri şu şekilde:

Kategori Pazar payı
Temel seviye akıllı saatler Yüzde 48
Üst düzey akıllı saatler Yüzde 35
Akıllı bileklikler Yüzde 17

Yukarıdaki tablo, tüketicilerin akıllı saat alırken fiyat unsurunu da önemsediklerini gözler önüne seriyor. 

Peki kategorilere göre en çok tercih edilen markalar hangileri?

Akıllı saat kategorisinde en çok tercih edilen markalar

Akıllı bileklik kategorisinde en çok tercih edilen markalar:

en çok tercih edilen akıllı bileklik markaları

Marka Pazar payı
Xiaomi Yüzde 40
Huawei Yüzde 23
Google Yüzde 10
Samsung Yüzde 6
HONOR Yüzde 2

Temel seviye akıllı saat kategorisinde en çok tercih edilen markalar:

en popüler temel seviye akıllı saatler

Marka Pazar payı
Huawei Yüzde 15
Xiaomi Yüzde 13
Noise Yüzde 11
Fire Boltt Yüzde 11
boAt Yüzde 5

Üst düzey akıllı saat kategorisinde en çok tercih edilen markalar:

en popüler premium akıllı saat markaları

Marka Pazar payı
Apple Yüzde 49
Samsung Yüzde 15
Garmin Yüzde 11
Huawei Yüzde 7
Google Yüzde 4
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