Pazar araştırma şirketi Canalys, dünyanın en çok satan akıllı saat ve bileklik markalarını açıkladı.

Pazar araştırma şirketi Canalys, akıllı bileklikler ve saatlerle ilgili son araştırmasına ilişkin sonuçları paylaştı. Böylelikle dünyanın en çok satan akıllı saat ve bileklik markaları gün yüzüne çıkmış oldu. Araştırmaya göre teknoloji şirketleri, yılın ikinci çeyreğinde 44,3 milyon adet akıllı saat ve bileklik satışı gerçekleştirdiler.

Canalys'in araştırmasında ürünler üç kategoriye ayrıldı. Bunların ilki, oldukça temel özelliklere sahip olan bilekliklerdi. İkinci kategoride ise "temel seviye akıllı saat modelleri"ni görüyoruz. Bu kategori, yerleşik GPS veya LTE gibi özelliklere sahip olmayan, nispeten uygun fiyatları ürünleri kapsıyordu. Son kategoride ise en gelişmiş özelliklerle donatılan "akıllı saatler" vardı.

En çok satan akıllı saat ve bileklik markaları:

Marka Satış adedi Apple 7,7 milyon Huawei 6 milyon Xiaomi 5,9 milyon Samsung 2,8 milyon Noise 2,4 milyon Diğer 19,5 milyon

Yapılan araştırmaya göre dünyanın en çok satan akıllı saat ve bileklik markası Apple. Çinli teknoloji şirketleri Huawei ile Xiaomi ise Apple'ın hemen arkasında yer alıyorlar. Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise listenin dördüncü sırasında yer alıyor.

Tüketicilerin en çok tercih ettikleri kategoriler:

Canalys tarafından yapılan araştırmaya göre tüketicilerin en çok tercih ettikleri akıllı saat ve bileklik kategorileri şu şekilde:

Kategori Pazar payı Temel seviye akıllı saatler Yüzde 48 Üst düzey akıllı saatler Yüzde 35 Akıllı bileklikler Yüzde 17

Yukarıdaki tablo, tüketicilerin akıllı saat alırken fiyat unsurunu da önemsediklerini gözler önüne seriyor.

Peki kategorilere göre en çok tercih edilen markalar hangileri?

Akıllı bileklik kategorisinde en çok tercih edilen markalar:

Marka Pazar payı Xiaomi Yüzde 40 Huawei Yüzde 23 Google Yüzde 10 Samsung Yüzde 6 HONOR Yüzde 2

Temel seviye akıllı saat kategorisinde en çok tercih edilen markalar:

Marka Pazar payı Huawei Yüzde 15 Xiaomi Yüzde 13 Noise Yüzde 11 Fire Boltt Yüzde 11 boAt Yüzde 5

Üst düzey akıllı saat kategorisinde en çok tercih edilen markalar: