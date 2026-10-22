Honor, yeni akıllı saat modeli Honor Watch Fit 6’yı duyurdu. Cihazın Apple Watch Ultra benzerliği dikkat çekiyor.

HONOR, sunduğu akıllı telefonlarla bilinen bir marka olsa da farklı kategorilerde de öne çıkmayı başarıyor. Giyilebilir teknoloji de bunlardan biri. Şimdi ise şirket, Çin’de gerçekleştirdiği bir lansmanda Watch Fit 6 isimli yeni akıllı saatini duyurdu.

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HONOR Watch Fit 6 modelinin en dikkat çeken yanı, Apple Watch Ultra 4 modeline olan benzerliği. Cihazda tıpkı Watch Ultra 4’teki gibi bir digital crown ve bir fiziksel buton yer alıyor. Cihazın tasarım özellikleri ve fiziksel donanımı, günlük kullanım standartlarını karşılayacak şekilde ayarlanmış. Fiyatı henüz belli değil ancak uygun olursa gerçekten başarılı olabilecek bir saat.

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Karşınızda HONOR Watch Fit 6

HONOR Watch Fit 6, aktivite takibi konusunda oldukça zengin bir kütüphaneyle birlikte geliyor . Cihaz, futbol ve e-spor gibi farklı alanları da kapsayan 120'den fazla spor modunu bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılar egzersiz esnasında veya günlük yaşamda dahili GPS modülü sayesinde akıllı telefonlarına bağımlı kalmaksızın konum ve rota takibi gerçekleştirebiliyor.

Cihazda 1,97 inç boyutunda, 3.000 nit parlaklığa ulaşan 502 x 410 piksel çözünürlüklü bir AMOLED ekran bulunduğunu belirtelim. Batarya kapasitesinin 620 mAh civarında olacağı belirtilse de tam pil ömrü açıklanmadı. Tahminler, minimum 10 gün olacağı yönünde.

Sağlık ve yaşam takibi tarafında ise gün boyu süren kalp atış hızı değişkenliği (HRV) izleme donanımı dikkat çekiyor. Buna ek olarak cihaz, kullanıcıların uyku kalitesini analiz eden gelişmiş uyku takibi desteğine de sahip. Temassız ödeme süreçlerini kolaylaştırmak adına cihaz içerisinde bir NFC çipi de standart olarak sunuluyor. Çıkış tarihi, fiyatı ve Çin dışında nasıl bir yol izleyeceği henüz açıklanmadı.