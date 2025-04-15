HONOR’un yeni Power modeli, uzun batarya süresi, 66W şarj desteği, 50 MP kamera ve 6,78 inç OLED ekranla duyuruldu.

HONOR, bugün “Power” adını verdiği yepyeni bir telefon serisiyle karşımıza çıktı. Serinin ilk modeli olan HONOR Power, özellikle batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor.

HONOR’un yeni Power modeli, 8.000 mAh’lik bataryasıyla dikkat çekiyor. Sadece 8 mm kalınlığındaki gövdeye yerleştirilen bu batarya, 29,60 Wh'lık bir kapasite sunuyor. HONOR, bu değerin iPad Air 11 (2025) modelindeki bataryadan biraz daha yüksek olduğunu söylüyor.

HONOR’un yeni Power modelinin özellikleri

HONOR yeni modelin yalnızca %2 şarjla bir saatlik telefon görüşmesi yapılabildiğini ya da 100 adet QR kod okutulabildiğini HONOR paylaştı. 66W hızlı şarj desteği sunan telefonun tam şarj süresiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı. HONOR Power’da Snapdragon 7 Gen 3 işlemci kullanıldı. Bu işlemci daha önce HONOR 100, 200 ve 300 serilerinde de yer aldı.

Batarya kullanımıyla ilgili paylaşılan süreler şöyle:

25 saat boyunca kesintisiz video izlenebiliyor.

TikTok kullanımı 23 saate kadar çıkabiliyor.

Navigasyon, 23 saatten uzun süre boyunca kullanılabiliyor.

Oyun oynama süresi ise 14 saat olarak belirtiliyor.

Ekran özellikleri ise şu şekilde:

6,78 inç büyüklüğünde, dört köşesi hafif kavisli (micro quad-curved) OLED panel kullanılıyor.

1.224 x 2.700 piksel çözünürlük sunuyor.

120 Hz yenileme hızı destekleniyor.

10-bit renk desteği bulunuyor.

4.000 nit'e kadar maksimum parlaklığa ulaşabiliyor.

3.840 Hz yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisine yer veriliyor.

Kamera tarafında sunulan donanım ise şöyle:

Arka tarafta, f/1.95 diyafram açıklığına sahip, OIS destekli 50 MP ana kamera yer alıyor. Kamera 4K video kaydı yapabiliyor.

Ana kameraya 5 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera eşlik ediyor.

Ön kamera 16 MP çözünürlüğünde ve 1080p video kaydı yapabiliyor.

HONOR Power, Çin’de bugün itibarıyla ön siparişe açıldı. Cihazın resmi satış tarihi ise 18 Nisan olarak açıklandı.

Modelin fiyatlandırması şu şekilde: