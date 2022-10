Son zamanların iki popüler dizisi House of the Dragon ve Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin korsan sitelerde ne kadar indirildiği yayınlandı. Veriler, House of the Dragon'ın Güç Yüzükleri'ne fark attığını ortaya koydu.

Popüler yapım Game of Thrones’tan yaklaşık 200 yıl önce geçen ve Targaryen Hanedanı’na odaklanan HBO dizisi House of the Dragon, 21 Ağustos günü yayınlandı. George R.R. Martin’in Ateş ve Kan romanından esinlenen dizi, çıkar çıkmaz da tüm dünyada beğeniyle karşılandı ve platformun rekorunu kırmayı başardı.

Bunun yanı sıra bir diğer sevilen seri Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen Amazon Prime Video dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri de bu ayın başında milyonlarca izlenmeye ulaşarak bizlerle buluştu. Ancak büyük bir bütçeyle çekilen yapım, beklentileri karşılayamadı ve hayranlardan büyük tepki çekti. Şimdi ise sürekli karşılaştırılan bu iki dizi ile ilgili yeni veriler yayınlandı.

House of the Dragon, korsan sitelerde Güç Yüzükleri’ne fark attı

Bilindiği üzere çevrim içi platformlar her ne kadar dünya çapında yaygınlaşmış olsa da korsan sitelerin kullanımı hâlen oldukça popüler. Durum böyle olunca dünyanın takip ettiği House of the Dragon ve Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi bu tarz mecralarda da büyük ilgi görüyor. Yayınlanan bilgiler de Game of Thrones evreninde geçen HBO dizisinin, LOTR yapımını bu sitelerde ezip geçtiğini ortaya koyuyor.



I Know ve TorrentFreak ortaklığında yayınlanan verilere göre HBO’da bölüm başına 29 milyon izleyici toplamayı başaran House of the Dragon, korsan site kullanıcıları için de oldukça popüler. İncelenen zaman diliminde, House of the Dragon’ın yoğun günlerde (genellikle bölümler çıkışına yakın günler) 1,4 milyondan fazla indirme aldığı görülüyor. Ayrıca dizinin iki haftada 9 milyon indirmeye ulaştığı da göze çarpıyor.

Güç Yüzükleri ise, House of the Dragon’a kıyasla kullanıcıları pek heyecanlandırmıyor gibi gözüküyor. Verilere göre dizi, yoğun günlerinde 500.000 indirmenin üstüne zar zor çıkıyor. Amazon’un yüz milyonlarca dolar harcadığı yapımın, incelenen süre içerisinde toplamda beş milyon civarı indirme aldığı görülüyor.

House of the Dragon, en çok Rusya'da indiriliyor

Verilerde House of the Dragon’ı en çok indiren ülkenin Rusya olduğu da ortaya çıktı. Bu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’nın birçok yaptırım alması nedeniyle oldukça tahmin edilebilir bir durum. Dizinin korsan sitelerde popüler olduğu diğer ülkeler ise; Brezilya, ABD, Birleşik Krallık, Güney Afrika, Çin, Filipinler, Avustralya ve Fransa.

Sonuç olarak grafik, sürekli karşılaştırılan iki diziden House of the Dragon’ın daha önde olduğunu ortaya koyuyor. Tabii ki bir şeyler indirmek için bu tarz yöntemleri kullanmanın doğru olmadığını belirtmek gerek. TorrentFreak’e göre bu veriler, oldukça fazla olan tüm korsan etkinliklerin yalnızca küçük bir kısmı.

Peki siz House of the Dragon ve Güç Yüzükleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

