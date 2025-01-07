HP, CES 2025 etkinliğinde yeni Omen Max 16 oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı. Güçlü özellikleri ve yenilikçi tasarımı ile dikkat çekiyor.

HP, CES 2025 etkinliğinde yeni Omen Max 16 oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı. Güçlü donanımı ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Omen Max 16, oyunseverlere etkileyici bir performans vadediyor.

HP, oyun bilgisayarları serisine yeni bir model ekledi. Omen Max 16, fanının ters yönde çalışabilmesi sayesinde toz temizleme özelliği sunuyor.

Öne çıkan teknik özellikleri

Yeni model, NVIDIA GeForce RTX 5080 mobil ekran kartı ve Intel Core Ultra 9 ya da Ryzen AI 9 HX işlemci seçenekleriyle donatılmış. Soğutma sisteminin verimli çalışması için özel bir hibrit kriyo bileşeni ve buhar odası kullanılıyor. Omen Max 16, oyun ve sistem ayarlarını otomatik olarak optimize eden Omen yapay zeka yazılımına sahip. Aynı zamanda HP'nin HyperX oyun ekipmanlarıyla anında eşleşme imkanı sunuyor.

HP tüm bunların yanı sıra EliteBook serisini güncelleyerek Intel tabanlı yeni EliteBook Ultra G1i modelini tanıttı. ZBook Ultra 14 G1a modeli de ince tasarımı ve Ryzen AI Max Pro işlemcileriyle dikkat çekiyor. EliteBook modelleri, kullanıcıların ekranlarını başkalarından gizleyebileceği özel gizlilik ekranı seçeneğiyle öne çıkıyor.