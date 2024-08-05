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Eğer ortalama bir bütçeniz varsa ve sizi yarı yolda bırakmayacak bir oyuncu dizüstü bilgisayarı arıyorsanız, HP Victus Gaming'in özelliklerine siz de yakından bakmalısınız.

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HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, hem tasarımıyla hem özellikleri ve donanımıyla sevilen seçenekler arasında.

Otomatik optimizasyon özellikleriyle performansınızın her an dengeli olmasını sağlayan HP Victus Gaming'in özelliklerine yakından bakalım;

14. Nesil Intel Core i5 işlemci

NVIDIA GeForce RTX 4050 ekran kartı

Aydınlatmalı yükseltilmiş klavye

Yansımayı önleyen 144Hz 300 nit FHD ekran

İnce çerçeve/geniş ekran oranı

16 GB DDR5 5600 MHz RAM (2 x 8 GB)

1 TB SSD

4 hücreli, 70 Wh Lityum iyon polimer batarya ile 5 saat 15 dakikaya kadar pil ömrü

2,33 kg ağırlık

Eğer aradığınız hem günlük kullanım hem de oyun için kullanabileceğiniz bir dizüstüyse, HP Victus Gaming'in bu modeli sade ve çık tasarımı, konforlu kullanım sunan klavyesi, RTX 4050 ekran kartı, 16 GB DDR5 RAM'i ve 14. nesil Intel i5 işlemcisi ile ihtiyaçlarınıza yanıt verecek bir cihaz.

Tabii ki ürünü kendi fiyat aralığında değerlendirmek gerek. Eğer üst seviye performans ile tüm AAA oyunları en üst ayarlarda oynamak istiyorum diyorsanız, daha farklı bir bütçe ile daha farklı modellere göz atmanızı öneririz.

Arka aydınlatmalı klavyeye sahip oyun bilgisyarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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