HP, CES 2020 öncesi RTX 2080 grafik kartlı hepsi bir arada bilgisayarı HP Envy 32'yi ve yeni güçlü özellikler sunan HP Spectre x360 15 dizüstü bilgisayarını duyurdu.

PC pazarı son dönemde büyük ölçüde dizüstü bilgisayarlara odaklanıyor ve bu nedenle güçlü bir hepsi bir arada bilgisayar görmek olağandışı bir durum haline geldi. HP, CES 2020'de güçlü performansıyla HP Spectre x360 15 dizüstü bilgisayarının yanı sıra Envy 32'yi de tanıtacak.

HP Envy 32, HDR600 (600 nit) özellikli 31,5 inç 4K ekran ve Nvidia GeForce RTX 2080 Max Q ile birlikte geliyor. Nvidia’nın RTX Studio programının bir parçası olarak onaylanan ilk hepsi bir arada bilgisayar olan Envy 32, hızlandırılmış ışın izleme ve yapay zeka iş yükleri için desteklenen uygulamalarda RTX çekirdeklerini kullanabiliyor.

Envy 32 ayrıca 65W Intel 9. Nesil Core i7 işlemci, 32GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar SSD depolama alanı gibi özellikler içeriyor. HP, Envy 32'nin yüzde 92,8 ekran/gövde oranı ve kenardan kenara cam tasarımı sayesinde bir hepsi bir arada cihazdaki en geniş 4K ekrana sahip olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda dünyanın HDR600 özellikli ilk PC'si ve 6000:1 kontrast oranına sahip.

Diğer yandan en yeni Nvidia GeForce grafik kartlarına sahip olan ve 10. Nesil Intel Core i7 ile güçlendirilen HP Spectre x360 15, 17 saate kadar pil ömrüne sahip. 15 inçlik yeni nesil dizüstü bilgisayar, %90 ekran/gövde oranı ve DCI-P3 ile geniş bir renk gamı sunuyor. Bilgisayar ayrıca 4K OLED 15,6 inç ekranıyla gerçeğe yakın görüntüler ve canlı renkler vadediyor.

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5 ile üç kata kadar daha hızlı kablosuz performans sağlayan cihaz, ayrıca HP'nin 2.2 mm'lik en küçük IR kamerası, mikrofon düğmesi, parmak izi okuyucusu ve HP Webcam Kill Switch düğmesini içeriyor. Her iki bilgisayarın da başlangıç fiyatı 1.600 dolar seviyesinde açıklandı. Modellerin ilerleyen dönemde Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.