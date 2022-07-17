Cinsel Yolla Bulaşan HSV Virüsü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Genital bölgede çıkan uçuklara genital herpes deniyor. Bu uçuklar, cildinizde kabarcıklara veya açık yaralara neden olabiliyor. İşte hakkında bilmeniz gerekenler:

Genital herpes, cinsel yolla bulaşmaktadır. Bazı kişilerde, virüs bulaşsa bile genital bölgelerde uçuk çıkmayabilir.

Herpes, esasında HPV kadar tehlikeli görülmese de uçuklara neden olan HSV virüsünü taşıyan kişiler için endişe verici olabiliyor. Ayrıca toplumda HPV kadar bilindik olmaması, bu hastalıktan muzdarip kişilerin tam olarak anlaşılamadıklarını gösteriyor.

Genital uçuklara neden olan HSV virüsü, farklı semptomlarla da ortaya çıkabiliyor.

HASSAS GÖRÜNTÜ

Genital herpese neden olan HSV I ve HSV II olarak adlandırılan herpes simpleks virüsü, her zaman genital bölgede uçuk çıkması şeklinde belirti vermez. Örneğin HSV I, ağız bölgesinde uçuk çıkarırken, aynı zamanda üst solunum yollarında enfeksiyona da neden olabilir.

Uçuklara neden olan HSV II virüsü. HPV’nin neden olduğu siğiller gibi HSV II’nin neden olduğu uçukların da tekrarlama olasılığı yüksek.

HSV’nin de HPV gibi kesin olarak tedavi edilmesi ne yazık ki zor.

HSV’nin neden olduğu uçuklar kadınlarda kalça, uyluk, anüs, vajina veya vulva bölgelerinde görülürken, erkeklerde penis veya skrotumda gözlemlenebilir. HSV’nin tedavisi için antiviral ilaçlar kullanılsa da bunlar HSV virüsünü tamamen yok etmez.

Ayrıca genital herpesin yarattığı semptomlar bazen kendiliğinden kaybolsa da sonrasında tekrarlayan biçimde geri dönebilir. Uzmanlar, genelde ilk enfeksiyonun en kötüsü olduğunu söylemektedir. İlk enfeksiyonun iki veya üç hafta kadar sürdüğü görülmektedir.

Stres, regl dönemi veya geçirilen diğer enfeksiyonlar genital herpesin tekrarlamasına neden olabiliyor.

Görüldüğü gibi HSV virüsünün vücuttan tamamen atılması mümkün değil. Bu nedenle bu virüsü taşıyan kişilerin sağlıklarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Misal bir başka enfeksiyon geçirdiğinizde uçukların tekrarlayabilmesi mümkün.

Aynı zamanda kadınlar için regl dönemleri de HSV uçuklarının gün yüzüne çıkması için bir risk faktörü oluşturuyor. Bunun yanında strese veya üzüntüye dikkat etmek de bu virüsün ortaya çıkmasını önlemek için önemli detaylar diyebiliriz. HSV virüsünden şüphelenildiği takdirde zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmak ve en doğru tedavi yöntemini bir uzman yardımıyla uygulamak oldukça elzemdir.

Genital herpes de HPV kadar sosyal yaşamda damgalanmaya yol açabilecek bir hastalığa dönüşebiliyor.

HSV pozitif olan bir birey, sosyal ilişkilerde eskiden sahip olduğu konumu kaybedeceğini düşünebiliyor. Yani kişi artık eskisi gibi sevilmeyeceğini, kabul görmeyeceğini hissedebiliyor.

Ayrıca cinsel yolla bulaşan bir hastalığa sahip olmak, toplumsal algıda maalesef her daim olumsuz bir pozisyona giriyor. Bu nedenle kişiler, insanlara cinsellik kaynaklı oluşan bir virüse enfekte olduklarını söylemeyi haklı olarak istemeyebiliyor. Keza bu virüse sahip birisi, partnerine de bulaştırabileceğini düşündüğü için romantik ilişki yaşamaktan da korkabiliyor.

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