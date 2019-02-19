Bir Devin Çöküşü: HTC'nin Krizi Zamanla Daha da Büyüyor

Bir dönemin en çok ses getiren markalarından olan HTC, tarihinin en kötü dönemini geçirmeye devam ediyor.

2019'un başlangıcı HTC'ye hiç de iyi gelmedi. Bir dönemlerin en popüler markalarından olan HTC'nin çöküşü ekonomik olarak 2003 yılında başlamıştı fakat uzun yıllar süren bu düşüşün ekonomik olarak en kötü olduğu dönem 2019'un Ocak ayı oldu.

Şirket, 2019'un ilk ayında toplamda 32,7 milyon dolar gelir elde etti. Geçtiğimiz yıl tam da bu dönemde 110 milyon dolar gelir elde etmiş olan şirketin, bir yıl içerisinde %70'lik bir düşüş yaşadığı resmi olarak doğrulandı. Bu düşüş oranı aylara bölündüğünde ise aylık %25'lik bir düşüş şirketi karşılıyor.

Yine de şirketin umudu bitmiş değil. Şirketin sözcüleri, 2019 hedefi olarak yeni amiral gemilerinin ve orta sınıf akıllı telefonlarının üretimine odaklanarak pazar payını yeniden kazanmayı belirlediklerini belirttiler. Tayvan merkezli şirketin tekrardan sektörde adını duyurması herkesi mutlu edecektir ancak bu denli büyümüş bir sektöre yeniden dönmeleri için çok farklı bir strateji izlemeleri gerekecek.