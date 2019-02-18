Türkiye'de yayın yapan 41 ulusal ve yerel TV kanalında eş zamanlı olarak yayınlanan Peak.com reklamı, bir anda internetin gündemine oturdu. Peki bu etkileyici reklam fikri, aslında kime aitti?

Türkiye'de mobil oyun sektörünün değerli firmalarından olan Peak Games, yayınladığı reklamla bir anda ülkenin gündemine oturdu. 41 televizyon kanalında eş zamanlı olarak yayınlanan reklam, Twitter'da ve sözlük sitelerin de en çok konuşulan konular arasına girdi.

2010 yılında İstanbul'da kurulan Peak Games, 2010 yılında Farmville oyunu ile küresel çapta bilinirlik elde eden Zynga şirketine satılmıştı. Firmanın Türkiye faaliyetleri ise o günden bu yana devam ediyordu.

41 televizyon kanalında yayınlanan reklam filmi şöyle:

Sıradan bir sigorta reklamıyla ve geleneksel reklamcılık anlayışıyla başlayan film, bir anda görünün gitmesi ve kanalın "hacklenmesi" ile devam ediyor. Asıl konsept fikri ise bu aşamadan sonra ekrana yansıyor. Peak Games, mesajını bir yazılım şirketinin diliyle veriyor.

Sosyal medyada yer alan mesajların büyük kısmında insanların bu mesajları birer reklam yerine gerçek olay olarak algıladıkları anlaşılıyor. Bu da reklamı unutulmaz ve etkili kılan bir unsur.

Peki Peak Games'in bu reklam filmi fikri aslında kime ait?

Audi'nin Safety Code "Güvenlik Kodu" isimli bu reklam filmi, Peak Games'in konsepti ile neredeyse aynı. Reklamcılık dünyasında benzer olaylara sık sık rastlanılıyor. 41 kanalda eş zamanlı olarak yayınlanan bir reklamın da bir otomotiv devinin reklamından uyarlandığını görüyoruz.