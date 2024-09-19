HTC, Apple Vision Pro'ya rakip olacak Vive Focus Vision karma gerçeklik gözlüğü Vive Focus Vision'ı tanıttı. Cihaz, hem özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çekiyor.

Son zamanlarda iyice artan karma gerçeklik gözlüklerine bir yenisi daha eklendi. Daha önce bu tarz birçok ürün tanıtan teknoloji devi HTC, Vive Focus Vision ismini verdiği yeni başlığını tanıttı.

Cihaz, Apple’ın Vision Pro modeline rakip olarak gelirken aynı zamanda oyun deneyimi konusunda da iddialı olmayı hedefliyor. Fiyatı ise rakiplerine kıyasla oldukça iyi. Gelin özelliklerine bir göz atalım.

HTC Vive Focus Vision neler sunuyor?

Vive Focus Vision, HTC’nin diğer gözlüğü Vive XR Elite’e kıyasla biraz daha büyük bir model. Aynı zamanda ondan daha ucuz. Cihazın Vision Pro, Microsoft HoloLens ve Magic Leap 2 ile aynı kategoride diyebiliriz. Hem artırılmış gerçeklik (AR) hem de sanal gerçeklik (VR) deneyimi sunmasıyla bir karma gerçeklik gözlüğü olarak nitelendirilebilir.

Kullanım alanları da aynı şekilde karışık. Hem oyun odaklı olarak hem de işletmeler tarafından kullanılabiliyor. Göz izleme özelliğine sahip cihaz, kullanıcıya 120 derecelik görüş alanı ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran sunuyor. Kayıpsız bağlantıyla geldiğini ekleyelim. İkili 16 MP’lik kamera, derinlik algılama ve 5K çözünürlük gibi özellikleri de var.

2021’de çıkan Focus 3’ün gelişmiş bir versiyonu diyebileceğimiz HTC Vive Focus Vision, hem tek başına hem de USB-C yoluyla PC’ye bağlanarak kullanılabiliyor. Snapdragon XR2 işlemci kullandığını da belirtmek gerek. Ona 12 GB RAM ve 128 GB’lık depolama alanı eşlik ediyor.

Cihaz, değiştirilebilir bir bataryayla geliyor. Pil ömrünün tam şarjda 2 saat civarında olacağı belirtilmiş. Ayrıca içine yerleştirilmiş ayrı bir batarya da var. Bu ayrı batarya, tek başına 20-30 dakika civarında ek kullanım sağlayabiliyor. Yani şarj biterse cihaz kapanmıyor, bu batarya devreye giriyor ve yaptığınız şeylere ara vermek zorunda kalmıyorsunuz.

HTC Vive Focus Vision’ın fiyatı 999 dolar olarak açıklandı. Bu rakiplerine kıyasla daha önde bir fiyat etiketi. Yurt dışında ön siparişe açıldığını belirtelim.