5,4 İnçlik iPhone 12'nin İsmi Ortaya Çıktı: iPhone 12 Mini

İsabetli sızıntılarıyla bilinen bir Twitter hesabına göre 5,4 inçlik iPhone 12 modelinin adı iPhone 12 mini olacak. Diğer iPhone 12 modellerinin ismi ise iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olacak.

Uzun bir süre boyunca her yıl tek bir iPhone modeli tanıtan Apple, iPhone 6 ile birlikte çift, iPhone X ile birlikte de yılda üç iPhone tanıtmaya başlamıştı. 2020 yılı ise Apple için önemli dönüm noktalarından biri olacak ve Cupertinolu şirket ile bir lansmanda dört iPhone modeli birden duyuracak.

Söylentilere göre Apple’ın yeni iPhone 12 serisi; 5,4 inçlik bir, 6,1 inçlik iki ve 6,7 inçlik bir model olmak üzere toplam dört modelden oluşacak. Yine söylentilere göre bu iPhone 12’lerden ikisi standart, diğer ikisi ise ‘Pro’ modeller olarak karşımıza çıkacak ancak iPhone 12 modellerinin tek tek hangi isimlere sahip olacağını bilmiyoruz. En azından bugüne kadar bilmiyorduk…

Daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştiren l0vetodream adlı Twitter hesabına göre Apple; iPhone 12 serisindeki 5,4 inçlik modeli iPhone 12 mini, 6,1 inçlik modeli iPhone 12, diğer 6,1 inçlik modeli iPhone 12 Pro, son olarak 6,7 inçlik modeli ise iPhone 12 Pro max olarak isimlendirecek.

Apple, daha önce iPod, Mac ve iPad’ler için ‘mini’ modeller tanıtmış olsa da şu ana kadar iPhone’larda herhangi bir ‘mini’ model görmemiştik. Görünüşe göre iPhone 12 serisi ile birlikte daha önce hiç olmadığı kadar farklı iPhone modelini aynı anda tanıtacak olan Apple, ‘mini’ ismini iPhone’lara da getirmiş olacak.

Apple’a yakın kaynaklarca aktarılan bilgilere göre iPhone 12 serisindeki tüm modellerde OLED ekran, 5G desteği, Apple A14 işlemci gibi özellikler ortak olacak. Bununla birlikte Pro modeller; RAM kapasitesi ve kamera sayısı gibi özellikleriyle birbirlerinden ayrılacaklar. Pro ve standart modellerin kendi arasındaki farkı ise ekran boyutu oluşturacak.