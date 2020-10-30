Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, 200W hızlı şarj teknolojisine sahip olduklarını, ancak akıllı telefonlar gibi küçük pillere sahip cihazlarda bu teknolojiyi kullanmanın mümkün olmadığını belirtti.

Çinli teknoloji devi Huawei, en yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi Mate 40 serisi için Çin’de bir basın etkinliği gerçekleştirdi ve cihazların sahip olduğu şarj teknolojileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Basın etkinliğinde söz alan Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, halihazırda kullanılabilecek 120W ve 200W hızlı şarj teknolojisine sahip olduklarını ifade ederken, haklı olarak gelen bu teknolojileri ürünlerinde neden kullanmadıkları sorusuna da yanıt verdi.

Richard Yu’ya göre akıllı telefonlar gibi küçük bir bataryadan güç alan cihazlarda 120W ya da 200W hızlı şarj teknolojisi kullanmak, bataryayı olumsuz etkileyen gereksiz bir özellik. Zira Yu, böylesine yüksek şarj hızlarına yalnızca büyük bataryalarda ihtiyaç duyulacağını düşünüyor.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su, mevcut şartlarda 66W hızlı şarj teknolojisinin ideal bir hız olduğunu ifade ediyor. Zira daha yüksek hızlarda batarya ömrü ciddi şekilde kısalırken, daha düşük hızlar da bataryanın dolması için uzun süreler gerektiriyor.

Richard Yu, benzer açıklamaları kablosuz şarj teknolojisi için de yapmış durumda. Yu’ya göre 50W kablosuz şarj, performans açısından tam denge sunuyor ve bu hızın üzerine çıkmak kablosuz şarjda kararsızlıklara neden olabiliyor.

Yu, konuşması sırasında Apple’ın iPhone 12 kutusundan şarj cihazını çıkarmasını da tiye alarak Mate 40 ailesinin kutusundan hızlı şarj adaptörü çıktığını ve müşterilerinin ek bir şarj adaptörü almaya ihtiyaç duymadığını ifade etti.