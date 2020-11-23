Huawei, Akıllı Telefonlar İçin Ateş Ölçüm Patenti Aldı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, daha önce iki akıllı telefonunda yer verdiği 'ateş ölçüm' teknolojisinin patentini aldı. Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen 'Huawei Mate 40 RS Porsche Design' ve 'HONOR Play4 Pro Temperature Measurement Edition' modelleri de bu özelliğe sahipti.

Son dönemlerde özellikle akıllı telefon sektöründe ciddi zorluklar yaşayan Çin merkezli teknoloji devi Huawei, önümüzdeki dönemlerde tüketicilere sunacağı yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda ocak ayından ekime kadar kablosuz iletişim için 8.607 patent alan ve bu kategoride dünya birincisi olan şirket, şimdi de akıllı telefonlar için 'ateş ölçüm' teknolojisinin patentini aldı.

31 Mart 2020 tarihinde 'Sıcaklık ölçümü ve sonuçları görüntülemek için grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip cep telefonu' başlığıyla yapılan patent başvurusu, resmi olarak 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlandı.

Huawei, daha önceki iki akıllı telefonunda bu özelliğe yer vermişti:

Patent özetine göre Huawei'nin yeni teknolojisi, cep telefonu veya tablet kamerası vasıtasıyla insan vücudunu veya herhangi bir nesneyi taradıktan sonra, insan vücudunun veya nesnenin ölçülen sıcaklık bilgisini akıllı telefonun ekranında kullanıcılara gösterecek.

Bu özellik size bir yerden tanıdık geliyor olabilir zira Çinli şirket, yakın zamanda ateş ölçme özelliğine sahip iki akıllı telefon piyasaya sürdü. Bunlardan biri, bir zamanlar Huawei'nin alt markası olan HONOR'un 'HONOR Play4 Pro Temperature Measurement Edition' modeli, diğeri ise geçtiğimiz günlerde tanıtılan amiral gemisi 'Huawei Mate 40 RS Porsche Design' modeliydi.

Yukarıda bahsi geçen her iki akıllı telefon da -20°C ile 100°C arasında değişen sıcaklıkları ölçebilen kızılötesi sensörlere sahip ve ölçülen sonuçlar, akıllı telefon ekranında gösteriliyor. Dolayısıyla bu patent, Huawei'nin bu teknolojinin patentini aldığı gerçeği dışında yeni bir şey ortaya koymuyor. Bununla birlikte şirketin gelecekte daha fazla akıllı telefon modelinde bu teknolojiye yer vereceğini de varsayabiliriz.