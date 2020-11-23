Bill Gates, Aşıların Dağıtılacağı Tarihi Açıkladı

Koronavirüs pandemisi boyunca yaptığı yorumlarla gündem olan Bill Gates, COVID-19 aşılarının dağıtılmaya başlanacağı tarihi açıkladı. Aşıların tamamının etkili olacağını umduğunu söyleyen Gates, şubat ayından sonra vakalarda düşüş olmasını beklediğini belirtti.

Dünyanın dört bir yanında bilim insanlarının koronavirüsle mücadelesi devam ederken yazılım devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNN'e konuşan milyarder isim, COVID-19 aşılarının "neredeyse tümünün" işe yarayacağını ve etkili olacağını söyledi.

Halihazırda Pfizer ve Moderna'nın aşılarının şirket verilerine göre etkili olduğu görüldü ve Gates, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax'ın aşılarının da yakında benzer başarılara sahip olmasını beklediğini söyledi. Gates, konu hakkındaki açıklamasında "Şubat ayına kadar hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.

Gates'e göre vaka sayılarındaki artış önümüzdeki şubat ayına kadar devam edecek:

Son birkaç haftada vaka sayılarında büyük artışın görüldüğü ABD hakkında da yorumda bulunan Gates, günlük enfeksiyon sayısının artmaya devam etmesini beklediğini ve kış boyunca her gün 2.000'den fazla insanın virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğini belirtti.

Amerikalılara maske takmaları ve halk sağlığı uygulamaları konusunda akıllı olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan 65 yaşındaki milyarder isim, "[Vaka sayıları] hâlâ tırmanıyor ve bu tırmanışın tam olarak şubat ayı boyunca devam etmesi bekleniyor. Ve bu kış döneminde muhtemelen 2 binden fazla ölümün gerçekleşeceği yer burası. ABD" dedi.

İnsanlara etkili bir aşı sunmanın ve insanların çoğunun bu aşıyı yaptırmasını sağlamanın kendi zorlukları olacağını ifade eden Gates, ABD'deki lojistik kısmının da biraz karışık olduğunu ancak bu sorunların çözüleceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Gates, "Bence erkenden katılan yeterince insan olacak, insanlar güvenlik konusunda daha da fazla kanıt görecekler ve zamanla, hastalığın yayılmasını durdurmak için ihtiyacımız olan %70+ seviyeye ulaşacağız" dedi.