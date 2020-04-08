Özellikle sunduğu uzun süreli yazılım güncelleme desteğiyle Android tarafında ön plana çıkan şirketlerden bir tanesi olan Hong Kong merkezli OnePlus’ın yeni OnePlus 8 serisinin fiyatları ortaya çıktı.

Akıllı telefon dünyasında Android kanadının güçlü isimlerinden bir tanesi olan OnePlus, 14 Nisan’da OnePlus 8 serisi akıllı telefonlarının tanıtımını gerçekleştirecek. Android Central’da yer alan habere göre OnePlus 8 serisinin Avrupa fiyatları belli oldu.

Henüz OnePlus 8 serisinin çıkmasına yaklaşık 1 hafta varken fiyatların ortaya çıkmasına sebep olan şeyse Avrupalı bir perakende devi olan Alza oldu. Şirket, henüz cihazlar çıkmadan ürün sayfalarını yayına aldı. Bu sayfalar hemen kaldırılsa da sayfadaki bilgiler kullanıcılar tarafından kaydedilmişti.

OnePlus 8 serisinin fiyatları nasıl olacak?

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modellerinin her birinin ikişer varyantının fiyatları ortaya çıktı. Bu varyantlar arasında en uygun fiyatlı olansa 8 GB RAM ve 128 GB dâhili depolamaya sahip olan OnePlus 8 varyantı oldu. Şirketin geçtiğimiz sene çıkardığı OnePlus 7T modeli, Avrupa’da 599 dolardan satışa sunulmuştu. Aşağıdaki listeye bakınca fiyatta gözle görünür bir artış olduğunu söyleyebiliriz. OnePlus 8 serisinin fiyatlandırması şöyle:

OnePlus 8 (8 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama): 719 euro (vergisiz 5.283 TL)

719 euro (vergisiz 5.283 TL) OnePlus 8 (12 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama): 819 euro (vergisiz 6.018 TL)

819 euro (vergisiz 6.018 TL) OnePlus 8 Pro (8 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama): 919 euro (vergisiz 6.767 TL)

919 euro (vergisiz 6.767 TL) OnePlus 8 Pro (12 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama): 1.009 euro (vergisiz 7.434 TL)

Yani OnePlus 8 serisinin varyantları vergiler dâhil edilmemiş hâliyle günlük kura göre 5.283 TL’den başlıyor, 7.434 TL’ye kadar çıkıyor. OnePlus 8 Pro’nun bu kadar yüksek bir fiyata sahip olmasının arkasındaki sebep, cihazın donanım gücü olarak görülüyor.

OnePlus 8 Pro; 120 Hz AMOLED bir ekrana, 30 W kablosuz şarja ve geliştirilmiş kamera özelliklerine sahip olacak. Yani OnePlus 8 Pro’nun gerek donanım özellikleri gerekse fiyatlandırmasıyla rakip olarak karşısına Galaxy S20'yi alacağını söyleyebiliriz.