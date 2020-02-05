Huawei, Avrupa'ya Üretim Üsleri Kuracağını Duyurdu

ABD'nin bir süredir ambargo uyguladığı Huawei, çareyi Avrupa'da bulacak gibi görünüyor. Tüketicilerin ve hükümetlerin güvenini yeniden kazanmaya çalışan şirket, Avrupa'da üretim tesisleri kuracağını ve bu tesislerde doğrudan Avrupalı 5G bileşenleri üreteceğini açıkladı.

Çinli teknoloji devi Huawei, uzunca bir süredir ABD'nin ambargolarına çare bulmaya ve ABD'nin casusluk iddialarına direnmeye çalışıyor. Şirket, bugüne dek orta yolu bulmak için elinden geleni yaptı ancak ABD hükümeti, Huawei'yi iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı. Hatta şirket, yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'de de satışa sunulan Mate 30 amiral gemisini Google Servisleri olmadan piyasaya sürmek durumunda kaldı.

Huawei bir süredir, Avrupa ülkelerinin güvenini kazanmak için çalışıyordu. Ancak yaşanan olaylar, Birleşik Krallık gibi Avrupa ülkelerinin Huawei ile ilgili konuları iki kez düşünmesine neden oluyordu. Hatta Birleşik Krallık, kısa bir süre önce Huawei'nin ülkedeki 5G altyapısından men edilmesini oyladı. Yaşanan süreçte ABD yönetiminin çeşitli lobi çalışmaları yaptığı ve Huawei'yi daha da köşeye sıkıştırmaya çalıştığı da ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte oylamadan çıkan sonuç, Huawei'nin lehine oldu.

Şimdiyse konuyla ilgili olarak, Huawei'nin Avrupa üst düzey yöneticilerinden Abraham Liu'dan çok önemli açıklamalar geldi. Liu, Brüksel'de yaptığı açıklamalarda Huawei'nin, Avrupa'ya her zamankinden daha fazla bağlı olduğunu ifade etti. Yaptığı açıklamalarda aldıkları bir karardan da bahseden Liu, Huawei'nin Avrupa'ya üretim üsleri kuracağını ilan etti. Huawei, Avrupa'daki üretim tesislerinde 5G üzerinde çalışmalar yürütecek.

Liu, Avrupa'nın farklı bölgelerinde kurulacak üretim tesislerinde Avrupa'ya özel ve doğrudan Avrupalı olan 5G donanımlarının üretileceğini vurguladı. Liu'ya göre üretilecek 5G donanımları Avrupalı tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olacak.

Huawei, bir süredir üzerine çalınan lekeden kurtulmak istiyor. Çünkü casusluk iddiaları sadece ülke yönetimlerini değil tüketicileri de doğrudan etkiledi. Ayrıca Google Servisleri'nin Huawei telefonlarda kullanılamaması da tüketicilerde önemli bir tedirginlik yaratıyor. Tüm bu sorunları geride bırakmak isteyen Huawei, çözüm olarak Avrupa'ya yaklaşacak gibi görünüyor.

Huawei, akıllı telefonlarının yanı sıra 5G teknolojileri üzerine de önemli çalışmalar yürütüyor. Hatta şu sıralar, 5G ağları kurabilen telekomünikasyon şirketlerinin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor ve Huawei de bu şirketlerden bir tanesi. Dolayısıyla çeşitli ülkelerin, 5G teknolojileri için Huawei ile çalışmaları adeta bir zorunluluk.