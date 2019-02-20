Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kez bir TV programına konuk olan Huawei Başkanı Ren Zhengfei, casusluk ile ilgili gelen iddialara dikkat çeken yanıtlar verdi.

Huawei’nin Çin Hükümeti ile ortak bir şekilde casusluk yapılmasına imkan sağladığı iddiaları gündemde yer almaya devam ediyor. Kısa bir süre önce CBS News’a konuk olan Huawei Başkanı Ren Zhengfei, bu iddialarla ilgili sorulara yanıt verdi.

Yapılan program kapsamında Ren Zhengfei, Huawei’nin iki süper güç olan ABD ve Çin arasında 'domates' gibi ezildiğini ifade etti. Her ne kadar Çin Hükümeti’nin düzenlediği yasalar arasında cihazlara arka kapı konularak izlenmesine olanak sağlanması gibi seçenekler bulunsa da böyle bir durumun içinde olmayacaklarını kaydetti.

Hatırlamak gerekirse kısa bir süre önce Ren Zhengfei'nin kızı, Huawei CFO’su Meng Wanzhou tutuklanmıştı. Ödenen kefalet ile ev hapsine mahkum edilen Meng Wanzhou ile ilgili de açıklamalar yapan Huawei Başkanı, bu durumu da politik sebeplere bağlıyor.

Çin Hükümeti tarafından kasıtlı olarak ABD vatandaşlarının dinlenmesi talep edilse bile bu talebe olumsuz karşılık vereceklerini belirten Zhengfei, daha önce Londra’daki Huawei ofisinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüntülenmişti.