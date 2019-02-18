Huawei ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. İdiiaya göre Huawei, Apple Watch modellerindeki kalp atış hızı ölçme sensörünün detaylarını gizlice öğrenmeye çalışmış.

Huawei ile ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdi de Huawei'nin Apple’ın tedarikçileri yoluyla, Apple Watch’un kalp atış hızı ölçme sensörüyle ilgili detayları öğrenmeye çalıştığı konusunda önemli iddialar ortaya atıldı.

Açıklanan bilgilere göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde akıllı saat üzerine çalışan bir grup Huawei mühendisi, Apple’ın tedarikçileriyle bir araya geldi. Bu görüşmede mühendisler, tedarikçiye çok büyük bir sipariş vereceği vaadiyle Apple Watch’un kalp atış sensörü hakkında bilgi talep etti.

Huawei temsilcileri bu görüşmede kendi akıllı saatleri için geliştirdikleri kalp atış hızı ölçme sensörünün de benzer olduğunu belirtip bu şemaları göstermemeyi tercih etmiş. Buna karşın tedarikçiden, bu sensör ile ilgili maliyet bilgisi öğrenilmeye çalışılmış.

Bu yaklaşımla birlikte Huawei’nin, tedarikçiler üzerinden Apple’ın maliyet yapılarıyla ilgili dolaylı bilgi edinmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Farklı bir olay ise yine Huawei mühendislerinin Apple tedarikçisi ile kurduğu iletişimi yansıtıyor. Bu sefer de bir mühendis, Apple’ın tedarikçisine üzerinde çalıştığı materyalin fotoğrafını göndererek tedarikçiden kendi tecrübeleri doğrultusunda öneri talep etmiş.

Aktarılanlara göre tedarikçi tarafından bu istek, benzer şekilde reddedilmiş.

Tüm bunların dışında, 2016 MacBook Pro modelleri ile ilgili de bir iddia ortaya atılıyor. Buna göre Huawei çalışanları o dönemlerde tedarikçiler ile bir araya gelerek, ürünlerinin şemasını göstermiş. Tedarikçi tarafından kontrol edilen şemalarla Apple’ın 2016 MacBook Pro modelinin menteşe sisteminin aynı olduğu saptanmış.

Daha sonrasında ise Huawei’nin üretim isteklerine tedarikçi tarafından olumsuz geri dönüş yapıldığı belirtiliyor. Hemen ardından da bir başka üreticiyle Huawei MateBook Pro modelinde bu sistemin kullanılmış olduğuna dikkat çekiliyor.

Bir başka iddia ise Huawei’nin, Apple’a parça sağlayan fabrikadaki çalışanlarına rüşvet teklif ettiği yönünde. Huawei’nin çalışanlardan herhangi bir parçanın fabrikadan çıkartılarak kendilerine getirilmesini istediği iddia ediliyor.

Son olarak da ortaya çıkan bilgiler arasında Huawei’nin işe alım sürecinde yaşanan ilginç bir olaya dikkat çekilmeye çalışıyor. İddia edilenlere göre Huawei, işe alım sırasında daha önce Apple’da çalıştığını öğrendiği bir kişiye Apple’ın ürün haritası ile ilgili sorular sormaktan geri kalmamış.

Çalışan tarafından ifade edildiği belirtilen bilgilere göre işe alım sürecinden çok, Apple hakkında neler öğrenilebileceğine daha fazla odaklandıkları gözlemlenmiş.

Elbette ki tüm bu örnekler şu an için birer iddiadan daha ileriye gidemiyor. Son dönemlerde Huawei’nin bu tip iddialar ile çok sık karşı karşı gelmesi de dikkatleri bu yöne çekmiş oluyor.