Sadece Huawei özelinde değil; ABD ile Çin arasında uzunca bir süredir bir teknolojik soğuk savaş yaşanıyor. Birbiri ardına gelen ambargolar, Trump'ın Çin ile olan ticari anlaşmaları yok sayması derken ilişkiler neredeyse pamuk ipliğine bağlı hale geldi.
Yaşanan bunca sert takışmaların ardından Huawei başkanı Zhengfei, kızının Kanada'da tutuklanması özelinden başlayarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Adeta 'Bizde R yok!' der gibi sert konuşan Zhengfei şunları söyledi:
- ABD başkalarını cezalandırmayı seviyor, ne zaman bir sorun olursa bunun gibi mücadele yöntemlerini kullanacaklar.
- Hala İngiltere'ye güveniyoruz. İngiltere'nin de bize daha fazla güveneceğini umut ediyoruz. İngiltere'ye daha fazla yatırım yapacağız.
- ABD'nin bizi baskı altına alması mümkün değil çünkü onlardan daha ilerideyiz.
- Geçici bir süre için bizi kullanmamaları için daha fazla ülkeyi ikna etseler bile, her zaman küçülmeye gidebiliriz.