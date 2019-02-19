Huawei'nin kurucusu ve başkanı Ren Zhengfei, ABD'nin uyguladığı yaptırımlarla ilgili geri adım atmayacaklarını söyledi.

Sadece Huawei özelinde değil; ABD ile Çin arasında uzunca bir süredir bir teknolojik soğuk savaş yaşanıyor. Birbiri ardına gelen ambargolar, Trump'ın Çin ile olan ticari anlaşmaları yok sayması derken ilişkiler neredeyse pamuk ipliğine bağlı hale geldi.

Yaşanan bunca sert takışmaların ardından Huawei başkanı Zhengfei, kızının Kanada'da tutuklanması özelinden başlayarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Adeta 'Bizde R yok!' der gibi sert konuşan Zhengfei şunları söyledi: