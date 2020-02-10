Huawei 'EMUI 11' Alacak Telefonlar Açığa Çıktı

Huawei, şu sıralar akıllı telefonlarında sunduğu EMUI arayüzünün yeni sürümü ile ilgileniyor. "EMUI 11" olarak isimlendirilen bu arayüz, ilerleyen dönemlerde piyasaya sürülecek ve Android 11 tabanlı olacak. Şimdi bu arayüzün hangi telefonlara geleceği belli oldu.

Çinli teknoloji devi Huawei, bir süredir akıllı telefonlarına sunduğu "EMUI" isimli arayüzünün son sürüm dağıtımıyla uğraşıyor. Şirket, pek çok modeli için EMUI 10 güncellemesini tamamlamış durumda ancak dünyanın bazı bölgelerinde hala kullanıcılar, EMUI 10 güncellemesi almak için bekleyişlerini sürdürüyorlar.

Huawei kullanıcıları EMUI 10'u bekleyedursun, şimdi ortaya çıkan bilgiler EMUI 11'in hangi cihazlara gönderileceğini ortaya koydu. Bir internet sitesi aracılığıyla ortaya çıkarılan bilgiler, EMUI 11'in hangi Huawei ve Honor telefonlara geleceğini gösteriyor. EMUI 11 ve dolayısıyla da Android 11'in neler sunacağını ise şu an için bilmiyoruz.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız liste, aslında EMUI 10 güncellemesi alan pek çok telefonun EMUI 11 de alacağını gözler önüne seriyor. Ancak ilerleyen dönemlerde bazı değişikliklerin olacağı ve bu listeye yeni modellerin ekleneceği aşikar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, hangi telefonların EMUI 11 güncellemesi alacağına yakından bakalım.

EMUI 11 alacak Huawei telefonlar

Huawei Mate serisi

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Honor telefonlar (bazı modeller Magic UI 4 alacak)

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20S

Honor 20 Youth Edition [EMUI 11]

Honor 9X [EMUI 11]

Honor 9X Pro [EMUI 11]

Huawei P serisi

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Nova serisi

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

EMUI 11 alacak Huawei tablet modelleri

Huawei MatePad

Huawei MediaPad M6

Android 10, pek çok yeni özellikle birlikte geldi. Dolayısıyla Android 11'de de yine pek çok yeni özelliğin sunulacağını söyleyebiliriz. Ancak Google, şu ana dek Android 11'le ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Eğer Google, geçtiğimiz yıllarda izlediği gibi bir strateji izlerse, mart ayına geldiğimizde Android 11'in önizleme sürümü tüketicilerle buluşacak. Böylelikle bizler de Android 11'in neler sunacağını öğrenmiş olacağız.