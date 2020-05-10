Huawei Enjoy 20 Plus’ın Özellikleri Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin yakın zamanda tanıtması beklenen Huawei Enjoy 20 Plus akıllı telefonunun özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, uygun fiyata 5G desteği sunabilen MediaTek Dimensity 800 işlemciyle gelecek.

Çinli teknoloji devi Huawei, son bir yıldır sıkıntılı süreçlerden geçiyor olsa da yeni akıllı telefonlarını ve diğer ürünlerini tanıtmaya ve piyasaya sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda fiyatıyla birçok kullanıcıyı sevindiren Huawei Enjoy 10e’yi tanıtan şirket, bu kez yepyeni bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Eylül ayında Huawei Enjoy 10 serisinin Plus modelini tanıtan Huawei, bu cihazda Kirin 710F işlemcisine, üçlü arka kamera kurulumuna ve pop-up ön kameraya yer vermişti. Gelen son bilgilere göre şirket, Enjoy 10 serisinin devamı olacak Enjoy 20 serisi için de bir Plus modeli tanıtacak.

MediaTek'in 5G destekli Dimensity 800'üyle gelecek:

Çin’in sosyal medyası Weibo üzerinden yapılan bir paylaşımda Huawei’nin tanıtacağı yeni Enjoy 20 Plus modelinin özellikleri görücüye çıktı. Paylaşıma göre Huawei Enjoy 20 Plus, Enjoy serisinin sunduğu uygun fiyatları korumasına rağmen 5G bağlantı desteği sunacak. Şirket, bunu sunmak içinse MediaTek’in 5G destekli işlemcilerine başvuracak.

Weibo’da yapılan paylaşımda yer alan özelliklere göre Huawei Enjoy 20 Plus’da MediaTek Dimensity 800 işlemcisi bulunacak. Cihaz, 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülecek. 5G destekli cihaza güç verecek bataryaysa 4.200 mAh kapasiteye ve 22,5 W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Yapılan paylaşımda cihazın ekran boyutlarına yer verilmese de çözünürlüğü ve sahip olacağı tazeleme oranına yer verildi. Buna göre Huawei Enjoy 20 Plus, 2.400 x 1.800 piksel FullHD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak ve bu ekran 60 Hz tazeleme hızıyla kullanıcılara akıcı bir deneyim sunacak.

Huawei Enjoy 20 Plus’ın kamera kısmına gelindiğinde cihaz, arka kısmında kullanıcıları Sony IMX586 sensöre sahip 48 MP’lik ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörüyle karşılayacak. Cihazın ön kısmındaysa Sony IMX471 sensöre sahip 16 MP’lik pop-up kamera bulunacak. Huawei’nin yeni akıllı telefonunun 1.899 yuanlık (yaklaşık 1.895 TL) başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.