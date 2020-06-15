Huawei, 'Enjoy 20 Pro'nun Çıkış Tarihini Duyurdu (Video)

Huawei, bir süredir söylentilere konu olan yeni telefonu Enjoy 20 Pro için bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan video, Enjoy 20 Pro'nun tasarımı ve bazı teknik detaylarının yanı sıra, akıllı telefonun çıkış tarihini de gözler önüne seriyor.

Huawei, uygun fiyatıyla popüler hale gelen Enjoy serisinin en yeni üyesi olacak Enjoy 20 Pro için bir tanıtım videosu yayınladı. Video, cihazın tasarımı ve bazı özelliklerini gün yüzüne çıkarırken ne zaman tanıtılacağını da ortaya koyuyor.

Huawei tarafından paylaşılan tanıtım videosuna göre Enjoy 20 Pro, 5G desteğine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon, çentikli bir ön kamera ve telefonun yan tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu ile birlikte gelecek. Huawei, tüm bunlara ek olarak bir süredir görmeyi unuttuğumuz 3.5 mm'lik kulaklık girişini de Enjoy 20 Pro'ya entegre etmiş.

Karşınızda Huawei Enjoy 20 Pro

Huawei'nin Enjoy 20 Pro için paylaşmış olduğu tanıtım videosu, telefonun üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını gösteriyor. Bu kamera donanımının özellikleri açıklanmamış olsa da beklentiler bu kurulumun; 48 MP + 8 MP + 2 MP şeklinde olacağı yönünde. Telefonun ön kamerasının ise 16 MP çözünürlük sunacağı iddia ediliyor.

Bugüne kadar ortaya atılan iddialara göre Huawei Enjoy 20 Pro, 90 Hz tazeleme oranı sunan bir LCD ekranla birlikte gelecek. Ayrıca bu akıllı telefonun MediaTek Dimensity 800 işlemciden güç alacağı ve 22.5 watt hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh'lık batarya ile geleceği konuşuluyor. Peki bu telefon ne zaman tüketicilerle buluşacak? Huawei, paylaştığı tanıtım videosunda bu sorunun cevabını da veriyor.

Huawei Enjoy 20 Pro, 19 Haziran'da duyurulacak

Huawei'nin Enjoy 20 Pro için yayınladığı tanıtım videosuna göre yeni telefon, 19 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikle duyurulacak. Huawei, yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonun fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak beklentiler, Enjoy serisindeki diğer telefonlarda olduğu gibi bu telefonda da uygun bir fiyat talep edileceği yönünde. Son olarak, bu akıllı telefonun da Google Servisleri'nden yoksun olacağını belirtelim ve sizleri, Huawei'nin tanıtım videosuyla baş başa bırakalım.

Huawei Enjoy 20 Pro tanıtım videosu