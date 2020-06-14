Huawei Mate 40, Gelişmiş 108 MP’lik Kamerayla Gelebilir

GSMArena’nın haberine göre Huawei Mate 40 serisi, 108 MP’lik gelişmiş özelliklere sahip bir kamerayla birlikte piyasaya sürülebilir. Habere göre bu kamera, görüntü kalitesini daha da iyi hale getirebiliyor.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, her sene olduğu gibi bu sene de Ekim ayında yeni Mate serisi akıllı telefonlarının tanıtımını gerçekleştirecek. Huawei Mate 40 ismiyle çıkması beklenen yeni seri, muhtemelen Huawei’nin kameralarıyla elde ettiği başarıyı bir tık daha üst noktaya taşıyacak.

Peki Huawei bu çıtayı daha ne kadar üst noktaya taşımayı başaracak? Son çıkan bir habere göre Huawei, yeni Mate 40 serisinde 108 MP çözünürlüklü bir kamera sunacak. Ancak Huawei’nin Mate 40 serisinin kamerasında sunacağı yenilikler yalnızca bununla sınırlı olmayacak.

Mate 40 108 MP kamerayla gelecek iddiası:

GSMArena’nın Huawei’nin tedarik zincirlerinden elde ettiğini iddia ettiği bilgilere göre Huawei, gelişmiş 108 MP’lik bir kamera sunacak. Bu kameranın yanı sıra şirket, Mate 40 serisinde 9P lense de yer verecek. Bu lens sayesinde Huawei Mate 40, daha net bir fotoğraf ortaya çıkarmanın yanı sıra renk anlamında daha doğru görüntüler elde edecek.

Tabii Huawei Mate 40 serisi hakkında yapılan bu haberin doğruluğu henüz kanıtlanmış değil. Dolayısıyla Huawei Mate 40’ın gerçekten de 108 MP kamerayla birlikte 9P lense yer verip vermeyeceğini öğrenmek için biraz beklememiz gerekecek. Ancak Huawei hakkındaki bu haber doğru çıkarsa şirket kamera konusunda bir kez daha kendisini kanıtlama fırsatı yakalayabilecek.

Geçtiğimiz yıl Huawei, oldukça iyi özelliklere sahip bir kamera modülünü barındıran Mate 30 serisini tanıtmıştı. Mate 30 serisinin en pahalı modeli Mate 30 Pro, 40 MP’lik ultra geniş açılı bir kamera, 40 MP’lik geniş açılı bir kamera, 8 MP’lik telefoto lensine ve 3D derinlik sensörüne sahipti.

Ancak Huawei’nin bu kameraları, Samsung’un yeni S20 serisinde yer alan Galaxy S20 Ultra tarafından gölgede bırakılmıştı. Samsung, bu telefona 12 MP ultra geniş açılı, 108 MP geniş açılı ve 48 MP telefoto sensörü koymuştu. Öte yandan Apple tarafından gelen bazı haberlerle birlikte bu sene kamera konusunda büyük bir rekabet olacağını mutlaka söyleyebiliriz.