Huawei, yeni nesil FreeBuds Pro 4 kulaklık modelini tanıttı. Huawei FreeBuds Pro 4, Kirin A2 çipi ve kayıpsız ses aktarımı ile kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Huawei, yeni nesil kablosuz kulaklık modeli FreeBuds Pro 4’ü duyurdu. Yapay zeka destekli özellikler ve gelişmiş ses teknolojileriyle dikkat çeken kulaklık, kullanıcılarına üst düzey bir ses deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Huawei FreeBuds Pro 4, Kirin A2 çipi ile güçlendirilmiş olup, 2.3 Mbps hızında kayıpsız ses aktarımı sağlıyor. Böylelikle kullanıcıların daha net ve temiz bir ses deneyimi elde etmelerini mümkün kılıyor.

Huawei FreeBuds Pro 4 özellikleri

48 kHz/24-bit ses desteği, derin baslar ve uzatılmış tizler sunan çift sürücü sistemiyle ses kalitesi daha da ileriye taşınıyor. Kulaklık, aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi ve şeffaflık modu ile çevredeki sesleri kontrol etme imkanı tanıyor. Yapay zeka destekli dijital frekans bölme ve dinamik EQ algoritması, ses kalitesini otomatik olarak çevreye göre ayarlıyor.

Huawei FreeBuds Pro 4, aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilme özelliğiyle de kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. IP54 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olan kulaklık, şık Freebuds Pro 4 siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak. 9 Ocak 2025'te Avrupa'da 199 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan FreeBuds Pro 4, Huawei’nin online mağazasında kullanıcılarla buluşacak.