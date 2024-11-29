Huawei, geçtiğimiz günlerde duyurduğu katlanabilir ekranlı telefonu Mate X6 için sağlamlık videosu paylaştı. Paylaşılan video, telefonun en zorlu koşullardan bile sağ çıkabileceğini gösteriyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, birkaç gün önce duyurduğu katlanabilir ekranlı telefonu Mate X6 ile ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. Paylaşılan bu video, katlanabilir ekranlı telefonların dayanıklılıklarıyla ilgili tartışmaları sona erdirecek gibi görünüyor.

Katlanabilir ekranlı telefonların en büyük sorunları, nispeten hassas olmaları. Hâl böyle olunca tüketiciler, bu cihazlara çok sıcak bakmıyorlar. Ancak Huawei tarafından paylaşılan Mate X6 sağlamlık testi, telefonun zorlu koşullara bile dayanabileceğini gözler önüne seriyor.

İşte Huawei Mate X6 için yayımlanan sağlamlık testi:

Paylaşılan video, Huawei Mate X6'nın iç tasarımıyla ilgili de bilgiler veriyor. Burada en dikkat çeken husus, cihazın soğutma sistemi. Sıvı soğutma destekli bir sistemle donatılan telefonda bulunan grafit levha, sıcaklığın cihaz içinde dağıtılmasını sağlayacak. Böylelikle Huawei Mate X6, belirli yerlerde ısınmamış olacak.

Huawei Mate X6 ile ilgili dikkat çeken hususlardan bir tanesi de menteşe ve çerçevesinin dayanıklılığı. Çince yayımlanan videoda bildirildiğine göre Huawei, burada roketlerde de kullanılan bir malzeme tercih etti. Bu da cihazın, en yoğun darbelerden bile sağ çıkmasını sağlayacak.