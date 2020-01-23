Huawei Konferansı, Çin'deki Salgın Nedeniyle Ertelendi

Çinli teknoloji devi Huawei, 11-12 Şubat günlerinde düzenleyeceği geliştiriciler konferansını erteledi. Ertelemenin sebebi, Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan salgın hastalık. Konferans 27-28 Mart'ta düzenlenecek.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp yayılan ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle, Huawei tarafından 11-12 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek HDC.Cloud geliştiriciler konferansı ertelendi. Huawei, konferansın 27-28 Mart günlerinde Wuhan'ın 1120 kilometre kadar güneyindeki Shenzhen'de düzenleneceğini açıkladı.

Huawei, yeni koronavirüs salgınının önlenmesi ve kontrol altına alınması çabaları kapsamında, katılımcıların sağlığına ve güvenliğine verilen önem nedeniyle bu kararı aldığını duyurdu. Şirket, çalışanlarına Wuhan'a seyahat etmemeleri ve hayvanlarla temastan kaçınmaları tavsiyelerinde de bulundu. Huawei, Wuhan'da bir salgın önleme ve kontrol ekibi oluşturduğunu da açıkladı.

Wuhan'dan çıkışlara kısıtlama getirildi

Foxconn kurucusu Terry Gou de Tayvan'daki çalışanlarına Çin Yeni Yılı kutlamaları dolayısıyla Çin ana karasını ziyaret etmemelerini tavsiye etti. Çinli yetkililer, salgının yayılmasından endişe ettikleri için Wuhan'daki Çin Yeni Yılı kutlamalarını iptal ettiklerini açıklamışlardı. Wuhan'dan yapılacak uçuş ve tren seferleri de önlem olarak iptal edildi.

Yine Pekin yönetiminin Wuhan'ın çevresindeki kentler olan Huanggang, Ezhou, Chibi ve Zhijiang için de seyahat kısıtlamaları yapmayı planladığı belirtiliyor. Wuhan kentinin nüfusu 11 milyonken, çevre illerdeki toplam nüfus 9 milyona yaklaşıyor.

İnsandan insana geçen gizemli koronavirüs şimdiye kadar Çin'de 17 kişinin ölümüne neden olduğu iddia ediliyor. Virüse bağlı hastalıklar Çin'in yanı sıra Tayvan, Japonya, Tayland, Güney Kore ve ABD'de de görüldü. Hastalık ilk olarak geçen yıl aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkmıştı. Kentteki deniz ürünleri pazarından yayıldığı tahmin edilen virüs, koronavirüsler adı verilen ailenin yeni bir üyesi.

Bir başka koronavirüsün yol açtığı şiddetli akut solunum yolu sendromu olan SARS da 2002 yılında Çin'de ortaya çıkmış ve 8 bin 98 kişiyi etkilerken 774'ünün ölümüne yol açmıştı. Koronavirüsler orta derece soğuk algınlığından tutun da ölüme kadar varacak semptomlara yol açabiliyor.