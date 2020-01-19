Ölümcül Zatürre Virüsü Çin'de Yayılmaya Devam Ediyor

Çin'de ortaya çıkan ölümcül zatürre virüsü yayılmaya devam ediyor. Wuhan kentinin yetkilileri 17 hastanın daha virüsle enfekte olduğunu açıkladılar. Virüs nedeniyle şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hubei eyaletinin merkezi olan Wuhan kentinde ölümcül bir zatürre virüsü yayılmaya devam ediyor. Yetkililerin verdiği son bilgiye göre 17 kişiye daha virüs bulaştığı tespit edildi. "2019-nCov" adı verilen yeni virüsten etkilenen kişi sayısı toplamda 62'ye çıkarken zatürreden ölen insan sayısı şu ana kadar 2.

Bununla birlikte Imperial College London, gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu ileri sürüyor. İddiaya göre, 12 Ocak'a kadar olan toplam vaka sayısı 1723 civarı. Bu da kent yetkililerinin verdiği sayının 35 katı. Imperial College London bu sayılara virüsün yayılımına dair istatistiksel tahminle ulaştığını belirtiyor. Virüsün ilk olarak Wuhan'daki deniz ürünleri pazarından yayıldığı söyleniyor.

Salgının kaynağı deniz ürünleri pazarı

Reuters'ın haberine göre, Tayland'da 2, Japonya'da da 1 kişi virüsten etkilendi. Bu üç hastanın da Wuhan'da bulunduğu tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), artan taramalarla birlikte yeni vakaların ortaya çıkabileceğini kaydediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, salgının önlenmesi için kurumların birlikte çalışacağını açıkladı.

Virüsün tam da Çin Yeni Yılı kutlamalarının öncesinde yaygınlaşması kaygıları artırdı. Yetkililer, yeni yıl tatili için çok sayıda insanın seyahate çıkacak olması nedeniyle, virüsü kontrol altına alma planlarını hızlandırdıklarını söylüyor. Wuhan'ın toplam nüfusu 11 milyon civarında. Virüs kaynaklı hastalık ilk kez geçen aralık ayında tespit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi geçen hafta havaalanı taramalarını artıracağını açıklamıştı. Bu havaalanları arasında San Francisco Uluslararası Havaalanı, Los Angeles Uluslararası Havaalanı ve New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı yer alıyor. Çin'de yaşayan 1,4 milyar insanın önemli bir kısmı, Yeni Yıl tatilinde ülke içinde ya da ülke dışına seyahat ediyor.

Yeni zatürre virüsü, içinde SARS'ın da yer aldığı koronavirüs ailesinden. 2002 yılında patlak veren ve dünya çapında yaklaşık 800 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsü de Çin'den yayılmıştı.