Huawei, AR gözlükler için GPU ve NPU'yu bir arada barındıran yeni XR yongası geliştiriyor. 8K çözümleme özelliğine sahip olan XR yonga setini kullanan ilk cihaz, Çin merkezli AR şirketi Rokid'in yeni gözlüğü Rokid Vision olacak.

Huawei HiSilicon, 8K çözümleme destekleyen ilk XR yongasını resmi olarak duyurdu. GPU ve yapay zeka ile güçlendirilmiş bir NPU barındıran bu çipi kullanan ilk artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinin Rokid Vision olacağı açıklandı.

AR gözlükler için tasarlanan XR yongası, 8K çözümleme kapasitesine ek olarak, göz başına 42.7 PPD (derece başına piksel) görüntü yoğunluğu destekliyor. VR'dan örnek vermek gerekirse, insan gözü için ideal çözünürlük yaklaşık 60 PPD'dir. Genel olarak, 4KP60 çözümleme özelliğini destekleyen bir çip, 480P'ye karşılık gelen 21.3 PPD çözünürlüğü destekleyebilir.

Huawei'nin XR yongasını kullanan ilk cihaz Rokid Vision olacak

Huawei HiSilicon'un XR yongası, daha net içerikler sağlamak için birinci sınıf bir kod çözme özelliğine sahip. Ayrıca, HiSilicon'un 9 TOPS'a kadar hesaplama gücü sağlayabilen NPU mimarisini kullanıyor.

Rokid Vision dışarıdan bakıldığında fütüristik bir güneş gözlüğüne benziyor. Lenslerin içinde iki bağımsız ekran var. Cihaz, 40 derece+ görüş alanı (FOV) ve 1080P 3D ekran efekti sunuyor. Bu cihaz optik dalga kılavuzu ekran çözümünü kullanıyor ve stereo ses ile kullanıcılara sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Rokid Vision güvenlik, sanayi, eğitim, sergiler ve diğer birçok alanda kullanılabilecek. Rokid, Huawei ile birlikte platforma özgü algoritma ve programa; ses, görüntü ve çevresel algı gibi yapay zeka işlem yeteneklerine yönelik optimizasyonlar yaptı. Amaç, yapay zeka etkileşimi ve XR endüstrisi için iş birliği olarak tanımlanıyor.