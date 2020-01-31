Huawei'nin Google servisleri içermeyen amiral gemisi Mate 30 Pro, 5 Şubat itibarıyla satışa sunulacak. Google servisleri olmadığı için nasıl bir deneyim sunduğu merak edilen telefonun fiyatı ise ciddi anlamda cep yakıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin 2019 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi Mate 30 Pro, teknoloji tutkunlarının en çok konuştuğu telefonlardan bir tanesi oldu.

Çünkü Mate 30 Pro, özellikleri ile beklentileri yükselten bir akıllı telefon modeliydi ancak bu telefonun çok önemli bir handikapı vardı. Bu handikap, Google servislerini içermiyor oluşuydu.

Şimdiyse Huawei'nin Google servisleri olmamasına rağmen özellikleriyle tüketicileri mest eden yeni amiral gemisi Mate 30 Pro, Türkiye pazarına resmen giriş yapıyor.

Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcıları, 5 Şubat itibarıyla Huawei'nin etkileyici özelliklere sahip yeni amiral gemisi Mate 30 Pro'yu satın alabilecekler. Bu arada, tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de satışa sunulacak Mate 30 Pro'nun da Google servislerini içermeyeceğini hatırlatalım.

Huawei Mate 30 Pro neler sunuyor?

6.53 inç ekran boyutuna sahip olan Huawei Mate 30 Pro, tüketicilere 2K+ çözünürlük sunuyor. Neredeyse 90 derece kavisli ekrana sahip olan telefonun yan kısımlarında fazlasıyla ince çerçeveler bulunduruyor. Ancak bu incelik, telefonun sağlamlığından ödün vermiyor zira dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Huawei Mate 30 Pro'nun ne kadar sağlam olduğundan bahsetmiştik.

Telefonun ön kamera kurulumu, bir çentiğin üzerinde bulunuyor. Bu çentik, 32 MP çözünürlüğündeki ana ön kameranın yanı sıra 3D ToF sensörünü de içeriyor. Telefonun arka kısmındaysa dairesel yapıdaki dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Telefonun ana arka kamerası 40 MP, ultra geniş açılı kamerası 40 MP, telefoto kamerası 8 MP çözünürlük sunuyor. Arka kısımda bulunan 3D ToF sensörü ise 3 boyutlu taramalar yapabiliyor.

Huawei Mate 30 Pro, akıllı telefon sektörünün en güçlülerinden bir tanesi olan Kirin 990 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM'in bulunduğu telefon, 256 GB ya da 512 GB depolama alanı sunabiliyor. Tüm bunlara ek olarak 4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Huawei Mate 30 Pro, tüketicilere 40 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Üstelik ürünün kutusundan da 40 wattlık adaptör çıkıyor.

Huawei Mate 30 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,53 inç 1440 x 3120 2K+ AMOLED, 512 ppi ekran

İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990, 7nm

RAM: 8 GB, 12 GB

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Arka Kamera: 40 MP, 40 MP, 8 MP, ToF

Ön Kamera: 32 MP, geniş açılı kamera, ToF

Batarya: 4500 mAh

Bağlantı: Bluetooth 5.1, USB Type-C, 4G LTE, Wi-Fi 6

Boyutlar: 158,1 mm, 73,6 mm, 8,7 mm

Ağırlık: 198 gram

Dayanıklılık: IP68, Corning Gorilla Glass 5

Güvenlik: Ekrana gömülü parmak izi sensörü, yüz tanıma

İşletim Sistemi: Android 10, EMUI 10.0

Huawei Mate 30 Pro Türkiye Fiyatı

Huawei Mate 30 Pro, donanım özellikleri açısından gerçekten fazlasıyla güçlü bir akıllı telefon. Ne yazık ki bu güçlü telefona sahip olabilmek için yüklü bir ödeme yapmak gerekiyor. Huawei'nin Mate 30 Pro için belirlediği fiyat, 8.999 TL. Peki siz, özellikleriyle göz doldurmasına rağmen Google servislerine sahip olmayan Mate 30 Pro hakkında ne düşünülüyorsunu?