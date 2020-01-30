Huawei Mate 30 Pro Sağlamlık ve Çizilme Testi

Huawei'nin Google servisleri olmadan piyasaya sürmek zorunda kaldığı amiral gemisi Mate 30 Pro, sağlamlık testine girdi. Bir YouTube kanalı aracılığıyla yapılan test, Mate 30 Pro'nun neredeyse 90 derece kavisli olan ekranının beklenenden daha sağlam olduğunu ortaya koyuyor.

2019 yılında teknoloji tutkunlarının en çok konuştuğu konulardan bir tanesi hiç şüphesi ki Huawei'ydi. Çünkü ABD yönetimi, Çin merkezli şirketi casuslukla suçladı ve bunun akabinde de ABD'li şirketlerle Huawei'ye karşı ticaret yasağı getirdi. Huawei'ye karşı uygulanan ticaret yasağı, teknoloji devinin Google başta olmak üzere hiçbir ABD merkezli şirketle ticaret yapamayacağı anlamına geliyordu.

ABD yönetiminin aldığı karar, Huawei için büyük bir risk içeriyordu. Huawei, "Mate 30" olarak isimlendirilen en güncel amiral gemisi serisini, Google servisleri olmadan piyasaya sürmek zorunda kaldı ve cihaz, adeta piyasada kaboldu gitti.

Huawei Mate 30 Pro, yanlardan yaklaşık 90 derece kavisli bir ekrana sahipti. Cihazın hem ön ve arka panelinin hem de yanlarının tamamen cam olması, Mate 30 Pro'nun darbelere ve çizilmelere dayanıksız bir cihaz olduğunu düşündürüyordu.

Mate 30 Pro'nun ekranı, pek çok amiral gemisi gibi Corning Gorilla Glass 6 koruyucu cam ile darbelere ve çizilmelere karşı korunuyordu. Peki bu yeterli mi? Bunun yanıtını, Mate 30 Pro'nun girmiş olduğu sağlamlık testi yanıtlamış olabilir.

JerryRigEverything isimli bir YouTube kanalı, teknoloji tutkunları tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Çünkü bu kanal, daha çok yaptığı dayanıklılık testleriyle telefonların sağlamlığı için iyi bir referans olmuştu. Her ne kadar Webtekno usulü dayanıklılık testleri yapamıyor olsa da JerryRigEverything kanalı da bir akıllı telefonun dayanıklılığıyla ilgili tüketiciler için yeteri miktarda bilgi sunuyor.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız video, Huawei Mate 30 Pro'yla tüketicilerin neler kaybettiğini açıkça gözler önüne seriyor. Çünkü telefon, beklenenden çok daha dayanıklı bir yapıya sahip. Telefonun çerçeve yapısı, hafif bir esneme payına sahip ve buna rağmen çok kolay eğilip bükülmüyor. Ayrıca telefonun ekran çizilmelere karşı bir hayli dayanıklı görünüyor.

İşte Huawei Mate 30 Pro'nun sağlamlık testi