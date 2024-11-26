Huawei, yeni amiral gemisi telefonları Mate 70 Pro+ ile Mate 70 RS'i duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan telefonlar, hayli yüksek fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyorlar.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, düzenlediği bir etkinlikte Mate 70 serisinin en üst düzey modellerini duyurdu. "Mate 70 Pro+" ve "Mate 70 RS" olarak isimlendirilen modeller, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar.

Huawei Mate 70 Pro+, 6.9 inç boyutlu 120 Hz'lik devasa bir ekranla donatıldı. 2.500 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekran, 13 MP çözünürlük sunan selfie kamera ile 3D yüz tarama sensörüne ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edildi. Bu arada; Mate 70 RS modelindeki 6.9 inç boyutlu ekran, 3.500 nit tepe parlaklık değerine sahip. RS versiyonun selfie kamerası, Pro+ ile aynı.

Karşınızda Huawei Mate 70 Pro+

Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonları, Kirin 9100 işlemciden güç alıyorlar. 16 GB RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile desteklenen telefonlar, 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5.700 mAh'lık batarya ile donatıldılar. Bu arada; her iki telefonda da titanyum kaplama bulunduğunu söyleyelim. HarmonyOS 4.3 işletim sistemi ile çalışan telefonlar, uydu bağlantı desteğine de sahip olacaklar.

Huawei Mate 70 RS ise böyle görünüyor

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre Mate 70 Pro+ ile Mate 70 RS modelleri, ortak kamera kurulumuna sahip olacaklar. Bu bağlamda; değişken diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 40 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 48 MP'lik telefoto kamera, tüketicileri bekliyor olacak.

Huawei Mate 70 Pro+ teknik özellikleri:

Ekran 6.9 inç, FHD+ (2832 x 1316 piksel), 1-120 Hz, 2.500 nit İşlemci Kirin 9100 RAM 16 GB Depolama 512-1024 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.4-f/4.0) + 40 MP (f/2.2) + 48 MP (f/2.1) Batarya 5.700 mAh (100W) İşletim Sistemi HarmonyOS 4.3

Huawei Mate 70 RS teknik özellikleri:

Ekran 6.9 inç, FHD+ (2832 x 1316 piksel), 1-120 Hz, 3.500 nit İşlemci Kirin 9100 RAM 16 GB Depolama 512-1024 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.4-f/4.0) + 40 MP (f/2.2) + 48 MP (f/2.1) Batarya 5.700 mAh (100W) İşletim Sistemi HarmonyOS 4.3

Huawei Mate 70 Pro+ fiyatı:

Versiyon Fiyatı 16 GB + 512 GB 1.170 dolar 16 GB + 1 TB 1.310 dolar

Huawei Mate 70 RS fiyatı: