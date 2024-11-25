Apple, neden birden iPhone'larda Plus modeli bırakıp daha ince tasarımlı "Air" modele geçmeyi planlıyor?

Apple, önümüzdeki yıl iPhone modellerinde büyük bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Tüm iddialara göre şirket, artık Plus model sunmayı bırakacak, bunun yerine “Slim” veya “Air” ismini alması beklenen daha ince tasarımlı bir cihaz ile karşımıza çıkacak.

Peki şirketin bu kararı almasının arkasındaki neden ne? Apple hakkında paylaşımlarıyla tanıdığımız Bloomberg yazarı Mark Gurman’a göre kararın arkasında birkaç önemli neden yatıyor.

Apple, iPhone 17 Air'ı MacBook Air'dan ilham alarak piyasaya sürecek

Apple, son zamanlarda dördüncü iPhone modeline beklentiyi pek karşılayamadı. Bu modeller, hep standart, Pro ve Pro Max’in gerisinde kaldı. Plus’tan önce “mini” modeli görüyorduk. Ancak 2023’te mini’nin de fişi çekildi. Ayrıca Plus da aynı şekilde uzun yıllardır satışlarda çok öne çıkan bir cihaz olamadı. Muhtemelen de yüzden Plus modelin de vazgeçilme kararı alındı.

iPhone 17 Air, MacBook Air’ın başarısından ilham alan bir cihaz olarak karşımıza çıkacak. Gurman’a göre şirket, yeni telefon ile çok etkileyici özellikler beklemeyen ancak tasarım açısından öne çıkan modelleri seven kullanıcı kitlesini hedefliyor. Aynı şekilde iPad Air’a benzeyeceğini de düşünebiliriz.

Ancak bu stratejinin telefonlarda ne kadar başarılı olacağı biraz şüpheli. Çünkü iPhone 17 Air’ın kardeşlerinden kamera başta olmak üzere bazı konularda daha düşük seviyede olması bekleniyor. Buna rağmen çoğundan pahalı olacağı da söylentiler arasında. Yani büyük anlamda estetiğe dayalı çok ince tasarımlı bir telefon olacak. iPad ve MacBook’un Air modellerinde durum böyle değil. O cihazların fiyatı da Pro modellere kıyasla uygun. Müşterilerin, sırf görüntüsü güzel ve çok ince diye daha çok para verip vermeyeceği merak konusu. Neler olacağını önümüzdeki yıl göreceğiz.