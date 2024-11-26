Huawei Mate 70 ve Mate 70 Pro Duyuruldu: İşte Özellikleri

Huawei, Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte Mate 70 serisinde yer alan dört farklı model tanıttı. Bu modeller arasında temel model ve Pro model de yer aldı.

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yaptırımlarından önce Apple ve Samsung'u zorlayacak seviyeye gelmişti. Yaptırımların etkisini aşmaya başlayan firma bir kez daha piyasada varlığını hissettirmeye başladı. Huawei son olarak Pekin'de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ve güçlü Mate 70 serisini tanıttı.

Huawei, son dönemde Çinli üreticilerin sık sık yaptığı gibi, farklı boyutlara ve iç donanıma sahip modeller ile karşımıza çıktı. Ayrıca bu telefonlarda IP69 sıvı dayanıklılığı olduğu da belirtildi.Standart Mate 70, bu serideki tek düz çerçeveli model oldu.

İşte Mate 70 ve Mate 70 Pro'nun özellikleri

Özellik Mate 70 Mate 70 Pro Boyutlar 7,8mm Belirtilmemiş Ekran 6.7 inç LTPO OLED, FHD+, 1-120Hz 6.9 inç LTPO OLED, FHD+, 1-120Hz Parlaklık 2,500 nit (maksimum) 2,500 nit (maksimum) Cam Koruması 2. nesil Kunlun Glass (bazalt fiberli) 2. nesil Kunlun Glass (bazalt fiberli) Selfie Kamerası 13 MP ultra geniş açı 13 MP ultra geniş açı + 3D Derinlik Sensörü Ana Kamera 50 MP (f/1.4-f/4.0, OIS) 50 MP (f/1.4-f/4.0, OIS) Ultra Geniş Kamera 40 MP 40 MP Telefoto Kamera 12 MP (5.5x optik zoom) 12 MP (5.5x optik zoom) Spektral Görüntüleme Sensörü Var Var Parmak İzi Okuyucu Yan tarafa yerleştirilmiş (güç tuşunda) Yan tarafa yerleştirilmiş (güç tuşunda) Yonga Seti Kirin 9100 (6nm, SMIC N+3 işlem) (tahmini) Kirin 9100 (6nm, SMIC N+3 işlem) (tahmini) Batarya 5300 mAh 5500 mAh Şarj Desteği 66W kablolu + 50W kablosuz 100W kablolu + 80W kablosuz Su ve Toz Dayanıklılığı IP69 IP69 İşletim Sistemi HarmonyOS 4.3 (HarmonyOS Next güncellemesi gelecek) HarmonyOS 4.3 (HarmonyOS Next güncellemesi gelecek) Renk Seçenekleri Ladin Yeşili, Sümbül Moru, Kar Beyazı, Siyah Ladin Yeşili, Sümbül Moru, Kar Beyazı, Siyah

Bu modelde Huawei'nin spektral görüntüleme sensörünü kamera adasının ortasına yerleştirdiğini görüyoruz. Bu sensör, geleneksel sensörlere kıyasla çok daha doğru renkler yakalayabiliyor, gölgeleri ve cilt tonlarını daha doğru yansıtabiliyor.

Huawei Mate 70 v Mate 70 Pro fiyatları:

Konfigürasyon Mate 70 Mate 70 Pro 12GB/256GB 5499 yuan (26.314 TL) 6499 yuan (31.099 TL) 12GB/512GB 5999 yuan (28.707 TL) 6999 yuan (33.492 TL) 12GB/1TB 6999 yuan (33.492 TL) 7999 yuan (38.277 TL)

Her iki telefon da şu anda Çin'de ön siparişe açık durumda teslimatların da 4 Aralık'ta başlayacağı belirtiliyor.