Huawei, harika özelliklere ve çok pahalı fiyatlara sahip üçe katlanır Mate XT2 telefonunu tanıttı.

Üçe katlanır telefonların sayısı her geçen gün daha da artıyor. Şimdi ise bu alanda en önde gelen firmalardan biri olan Huawei’den böyle bir hamle geldi. Çin merkezli teknoloji devi, yeni nesil Mate XT2 üçe katlanır telefonunu bizlerle buluşturdu.

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Cihaz kapalı konumdayken 12,3 mm kalınlığa sahipken, tamamen açıldığında sadece 3,5 mm seviyesine kadar inceliyor. Katlanabilir telefonlarda sıkça dile getirilen dayanıklılık kaygısına yanıt veren cihaz, IP58 ve IP59 toz ile su direnci sertifikalarına sahip. Ayrıca dış ekranda kullanılan bazalt cam malzeme, düşmelere karşı 30 kat, çizilmelere karşı ise 16 kat daha fazla direnç vaat ediyor.

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Karşınızda Huawei Mate XT2

Ekran 6,5 inç (1140x2442), 120 Hz, 6.500 nit, 10,2 inç (2232×3184), 90 Hz, OLED İşlemci Kirin 9050 Pro RAM 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 40 MP + 1.5 MP Ön kamera 8 MP Batarya 5600 mAh (66W) İşletim sistemi HarmonyOS 7

Cihazın ana ekranı tam açılmış durumda 10,2 inç boyutunda, 3K çözünürlük sunan ve 12.8:9 en-boy oranına sahip bir OLED panelden oluşuyor. Kapak ekranı ise 6,5 inç boyutunda, 2442 × 1140 piksel çözünürlükte ve 6.500 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Ana ekran 1-90Hz, dış ekran ise 1-120Hz LTPO yenileme hızıyla çalışırken her iki panelde de 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisi yer alıyor.

İşlemci tarafında cihaz, gücünü firmanın kendi işlemcisi olan yeni Kirin 9050 Pro yonga setinden alıyor. Çapraz eksenli grafen VC soğutma sistemi ve çok kanallı termal arayüz malzemeleri sayesinde oyunlardaki tepe sıcaklıklar 2,5°C düşürülmüş. CPU tarafında önceki Mate XT modeline kıyasla işlemci performansında %42, tek çekirdekte %24 ve çoklu çekirdekte %52 artış sağlandığı da aktarılmış. Bu işlemciye 16 GB RAM ve 256’dan 2 TB’a kadar çıkan depolama eşlik ediyor.

Yazılım tarafında HarmonyOS 7 ile kutudan çıkan cihaz, arkasında 4’lü kamera kurulumuna sahip. Bunlar 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto, 40 MP ultra geniş açı ve renk doğruluğunu %95 artıran 3. nesil Red Maple birincil renk sensörü olarak açıklandı. Telefonun 5600 mAh’lik 66W destekli bataryası var. Tahmin edebileceğiniz gibi telefonun fiyatları da cep yakan cinsten.

Huawei Mate XT2 fiyatı