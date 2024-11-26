Çinli teknoloji devi Huawei, Huawei Mate Brand Ceremony'de yeni MatePad Pro 13.2 tabletini tanıttı. Ağustos ayında duyurulan 12.2 inçlik modelin ardından gelen bu yeni tablet, dikkat çekici bir çok özelliğe sahip.
MatePad Pro 13.2, %94 ultra yüksek ekran-gövde oranına sahip 13.2 inç 2.8K çözünürlüğünde ve 144Hz yenileme hızına sahip esnek OLED ekran ile geliyor. Ayrıca PaperMatte teknolojisine sahip bir PaperMatte Edition seçeneği de mevcut. Ultra düşük gecikmeli 3. nesil M-Pencil stylus kalemini de destekliyor.
Huawei MatePad Pro 13.2 özellikleri
Çizim için 8K tuvali ve 500'den fazla katmanı destekleyen Fangtian Painting Engine 2.0 özelliği ile 120 fps'de akıcı çizimler sağlıyor. Tablet, 5050mAh çift hücreli batarya (10100mAh eşdeğer) ile 100W Turbo şarj desteği sunuyor. Batarya ise 40 dakikada %85, 55 dakikada da tam şarj olabiliyor.
- Ekran: 13.2 inç (2880 × 1920 piksel) esnek OLED, 144Hz, 2000 nit tepe parlaklığı, HDR Vivid
- Bellek ve depolama: 12GB / 16GB RAM, 256GB / 512GB / 1TB depolama
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3, HarmonyOS NEXT'e yükseltilebilir
- Arka kamera: 13MP (f/1.8, AF) ana kamera, 8MP geniş açılı (f/2.2, FF); LED flaş; 1080P @ 30 fps video kaydı desteği
- Ön kamera: 16MP (f/2.0, FF) Akıllı Algılama
- Boyutlar ve ağırlık: 196.1x 289.1x 5.5 mm; 508g (batarya dahil)
- Batarya: 10100mAh (5050mAh çift hücreli), 100W Turbo Şarj desteği
HUAWEI MatePad Pro 13.2 fiyatı
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 12GB + 256GB: 718 dolar
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 12GB + 512GB: 787 dolar
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 12GB + 256GB PaperMatte Edition: 800 dolar
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 12GB + 512GB PaperMatte Edition: 870 dolar
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 16GB + 1TB PaperMatte Edition: 1,049 dolar
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 16GB + 1TB Collector’s Edition: 1,464 dolar
- Huawei Smart Magnetic Keyboard: 151 dolar
- Huawei MatePad Pro Smart leather kılıf: 34 dolar
Şu anda siparişe açık olan Huawei MatePad Pro 13.2, 12 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak.