Huawei, MatePad Pro 13.2 tabletini tanıttı. Huawei MatePad Pro 13.2, 13.2 inç OLED ekran, güçlü işlemci ve yüksek depolama seçenekleriyle geliyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, Huawei Mate Brand Ceremony'de yeni MatePad Pro 13.2 tabletini tanıttı. Ağustos ayında duyurulan 12.2 inçlik modelin ardından gelen bu yeni tablet, dikkat çekici bir çok özelliğe sahip.

MatePad Pro 13.2, %94 ultra yüksek ekran-gövde oranına sahip 13.2 inç 2.8K çözünürlüğünde ve 144Hz yenileme hızına sahip esnek OLED ekran ile geliyor. Ayrıca PaperMatte teknolojisine sahip bir PaperMatte Edition seçeneği de mevcut. Ultra düşük gecikmeli 3. nesil M-Pencil stylus kalemini de destekliyor.

Huawei MatePad Pro 13.2 özellikleri

Çizim için 8K tuvali ve 500'den fazla katmanı destekleyen Fangtian Painting Engine 2.0 özelliği ile 120 fps'de akıcı çizimler sağlıyor. Tablet, 5050mAh çift hücreli batarya (10100mAh eşdeğer) ile 100W Turbo şarj desteği sunuyor. Batarya ise 40 dakikada %85, 55 dakikada da tam şarj olabiliyor.

Ekran : 13.2 inç (2880 × 1920 piksel) esnek OLED, 144Hz, 2000 nit tepe parlaklığı, HDR Vivid

: 13.2 inç (2880 × 1920 piksel) esnek OLED, 144Hz, 2000 nit tepe parlaklığı, HDR Vivid Bellek ve depolama: 12GB / 16GB RAM, 256GB / 512GB / 1TB depolama

12GB / 16GB RAM, 256GB / 512GB / 1TB depolama İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3, HarmonyOS NEXT'e yükseltilebilir

HarmonyOS 4.3, HarmonyOS NEXT'e yükseltilebilir Arka kamera: 13MP (f/1.8, AF) ana kamera, 8MP geniş açılı (f/2.2, FF); LED flaş; 1080P @ 30 fps video kaydı desteği

13MP (f/1.8, AF) ana kamera, 8MP geniş açılı (f/2.2, FF); LED flaş; 1080P @ 30 fps video kaydı desteği Ön kamera: 16MP (f/2.0, FF) Akıllı Algılama

16MP (f/2.0, FF) Akıllı Algılama Boyutlar ve ağırlık: 196.1x 289.1x 5.5 mm; 508g (batarya dahil)

196.1x 289.1x 5.5 mm; 508g (batarya dahil) Batarya: 10100mAh (5050mAh çift hücreli), 100W Turbo Şarj desteği

HUAWEI MatePad Pro 13.2 fiyatı

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 12GB + 256GB: 718 dolar

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 12GB + 512GB: 787 dolar

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 12GB + 256GB PaperMatte Edition: 800 dolar

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 12GB + 512GB PaperMatte Edition: 870 dolar

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 16GB + 1TB PaperMatte Edition: 1,049 dolar

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 16GB + 1TB Collector’s Edition: 1,464 dolar

Huawei Smart Magnetic Keyboard: 151 dolar

Huawei MatePad Pro Smart leather kılıf: 34 dolar

Şu anda siparişe açık olan Huawei MatePad Pro 13.2, 12 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak.