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200 MP Kamera, 6000 Nit Ekran, 7000 mAh Batarya: Huawei nova 16s Pro Tanıtıldı!

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Huawei, küresel pazara sunacağı yeni telefonu nova 16s Pro'yu tanıttı. Cihaz, her özelliğiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

200 MP Kamera, 6000 Nit Ekran, 7000 mAh Batarya: Huawei nova 16s Pro Tanıtıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Huawei, Haziran ayının başında Çin pazarında vitrine çıkardığı nova 16 serisini, şirket geleneğine uygun şekilde isimlerine bir "s" takısı ekleyerek küresel pazara hazırladı. Serinin öne çıkan üyelerinden Huawei nova 16s Pro dikkat çeken özellikleri bünyesinde bulunduruyor.

Arkasında adet göz gibi görünen iki adet yan yana konumlandırılmış büyük kameralı, önünde ise iPhone'un Dinamik Ada benzeri ekran tasarımını benimseyen nova 16s Pro modeli, 163 x 78 x 7.1 mm ve 218 gram ağırlığa sahip.

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200 MP Kamera, 6000 Nit Ekran, 7000 mAh Batarya: Huawei nova 16s Pro Tanıtıldı!
nova2
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Huawei nova 16s Pro neler sunuyor?

nova2
Ekran 6,84 inç, 1320x2856 piksel, 120 Hz, 6.000 nit, LTPO OLED
İşlemci Kirin 9010S
RAM 12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 7.000 mAh (100W)
İşletim sistemi EMUI 16.0

Huawei nova 16s Pro, 1-120Hz adaptif yenileme hızına sahip 6.84 inç LTPO OLED ekranla donatılmış. Bu ekran 6.000 nit tepe parlaklığa ulaşabiiliyor ve 1320 x 2856 piksel çözünürlükle geliyor. Kirin 9010S işlemciden güç alan cihazda 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama mevcut.

Kamera tarafında çıtayı oldukça yukarı koyan Huawei nova 16s Pro, OIS destekli f/1.8 diyafram açıklığına sahip 200 MP RYYB ana kamera sensörüyle geliyor. Bu devasa sensöre, sahneye özel renk kalibrasyonu yapabilen 1.5 MP çok spektrumlu bir sensör eşlik ediyor. Arka panelde ayrıca OIS destekli 50 MP RYYB 3.7x periskop kamera (f/2.6) ve 2.5 cm makro moduna sahip 50 MP RYYB ultra geniş açı kamera var. Ön tarafta ise selfie çekimleri için 50 MP çözünürlüğünde standart bir kamera konumlandırılmış.

nova22

Telefon, 7,1 mm inceliğine rağmen 7.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip. Bu dev pil, 100W Huawei SuperCharge Turbo hızlı şarj teknolojisiyle desteklenmiş. Kutudan HarmonyOS yerine küresel sürüme özel EMUI 16.0 işletim sistemiyle çıkan telefonun çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.

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