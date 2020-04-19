Huawei nova 7 Ailesinin Resmi Özellikleri Ortaya Çıktı

Android kanadının güçlü isimlerinden bir tanesi olan Huawei, kısa bir süre içerisinde nova 7 serisini çıkaracak. Çıkışına çok az bir süre kalan üç telefonun bazı donanım özellikleri ve tasarım detayları ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin nova 7 serisinin resmi olarak duyurulmasına artık çok az bir zaman kaldı. Huawei’nin düzenleyeceği etkinlikte, bu seriye ait üç telefonu tanıtması bekleniyor: Huawei nova 7, Huawei nova 7 SE ve Huawei nova 7 Pro.

Bu üç cihazın resmi olarak duyurularının gerçekleştirilmesine çok az bir süre kala telefonlarla ilgili bazı donanım bilgileri ve telefonların tasarımları ortaya çıktı. İşte Huawei nova 7 serisinin özellikleri:

Huawei nova 7 SE

nova 7 serisine ait üç model arasında nova 7 SE, en satın alınabilir model olacak. Telefon, FHD+ çözünürlüğe sahip, 6,5 inçlik LCD bir ekranla birlikte gelecek. Ekranın sol üst tarafında bulunan çentikte ise 16 MP değerindeki selfie kamerası yer alacak.

Telefonun arka tarafında dört adet kamera bulunacak. Bu kameralar; 64 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş açılı lens, 2 MP’lik makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan tarafında yer alacak.

Nove 7 SE, gücünü tıpkı yakın zamanda duyurulan Honor 30S’de olduğu gibi Kirin 820 işlemciden alacak. İşlemciye 8 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama alanı eşlik edecek. Telefonda yer alacak olan 4.000 mAh değerindeki batarya 40 W hızlı şarj ile şarj edilebilecek.

Huawei nova 7 SE özellikleri:

Ekran: FHD+, 6,5 inç LCD

FHD+, 6,5 inç LCD İşlemci: Kirin 820

Kirin 820 RAM: 8 GB

8 GB Arka kamera: 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı lens + 2 MP makro lens + 2 MP derinlik sensörü

64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı lens + 2 MP makro lens + 2 MP derinlik sensörü Ön kamera: 16 MP

16 MP Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 4.000 mAh, 40 W hızlı şarj

Huawei nova 7

Serinin ortanca telefonu Huawei nova 7; 6,53 inç, FHD+ OLED bir ekrana sahip olacak. Telefonun ekranının sol üst köşesinde 32 MP’lik selfie kamerası yer alacak ve ayrıca telefonda ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensör bulunacak.

Tıpkı nova 7 SE modelinde olduğu gibi nova 7 modelinin arka tarafında da 4 adet kamera ancak daha yüksek özellikleriyle yer alacak. Bu kameralar; 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı lens + 8 MP telefoto lens + 2 MP makro lens olacak.

Cihaz, tıpkı Honor 30 modelinde olduğu gibi Kirin 985 işlemciden gücünü alacak. 8 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama alanına sahip olan modelde 4.000 mAh değerinde de bir batarya yer alacak. Ayrıca telefonda 40 W hızlı şarj desteği de bulunacak.

Huawei nova 7 özellikleri:

Ekran: 6,53 inç, FHD+ OLED

6,53 inç, FHD+ OLED İşlemci: Kirin 985

Kirin 985 RAM: 8 GB

8 GB Arka kamera: 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı lens + 8 MP telefoto lens + 2 MP makro lens

64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı lens + 8 MP telefoto lens + 2 MP makro lens Ön kamera: 32 MP

32 MP Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 4.000 mAh, 40 W hızlı şarj

Huawei nova 7 Pro

Bu üç cihaz arasındaki en üst segment cihaz nova 7 Pro olacak. Telefonda 6,57 inçlik FHD+ çözünürlüklü kıvrımlı OLED bir ekran bulunacak. Diğer iki modelin aksine Pro varyantın ön tarafında iki adet kamera bulunacak. Bu kameralar 32 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens olacak.

Arka tarafta yine dörtlü bir kamera dizilimi yer alacak. Bunlar 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 8 MP telefoto lens ve 2 MP’lik makro kamera olacak. Pro varyantta dörtlü arka kamera diziliminin asıl farkı 5x optik yakınlaştırma ve 50x dijital yakınlaştırmayı destekleyecek olması.

Donanım tarafına baktığımızda Huawei nova 7 Pro, Kirin 985 işlemciye sahip olacak. Huawei’nin kendi ürettiği bu Kirin işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama alanı eşlik edecek. Telefonun 4.000 mAh değerindeki bataryası tıpkı diğer modellerde olduğu 40 W hızlı şarjı destekleyecek.

Huawei nova 7 Pro özellikleri: