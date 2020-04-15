Huawei, amiral gemisi akıllı telefonları için tasarladığı yeni Kirin 985 yonga setini duyurdu. Kirin 985, Snapdragon 865'e göre üstün 5G performansı ve düşük güç tüketimi vadediyor.

Huawei, amiral gemisi telefonlara güç verecek yeni Kirin 985 yonga setini tanıttı. 5G destekli yeni işlemci, Huawei'nin toplam 5G yonga seti sayısını yakın zamanda tanıtılan üst seviye Kirin 990 5G ve orta sınıf Kirin 820 5G ile birlikte üçe çıkarıyor.

Yeni Kirin 985, amiral gemisi işlemcisi olmasına rağmen Kirin 990 5G kadar güçlü değil. TSMC'nin 7 nm üretim sürecinden çıkan işlemci, herhangi bir eklenti olmadan tek çipli 5G temel bant çözümü sunuyor. Ayrıca 2G/ 3G/4G/ 5G ağ standartlarını ve çift modlu NSA/SA 5G'yi destekliyor.

Kirin 985, 5G performansında Snapdragon 865'i solluyor

Kirin 985'in maksimum downlink hızı 1277 Mbps ve uplink hızı 173 Mbps olarak belirtiliyor. Kirin 985'in Snapdragon X55 modem ile entegre edilmiş Snapdragon 865 işlemciye kıyasla yaklaşık %40 daha yüksek downlink hızına ve yaklaşık %75 daha yüksek uplink hızına sahip olduğu söyleniyor.

Yeni işlemci ayrıca yüksek hızda seyahat senaryoları için özel olarak optimize edildi. Örneğin, 90 km/sa hızda, downlink hızı 589 Mbps ve uplink hızı 63 Mbps'ye ulaşabiliyor. Bu değerler, Snapdragon X55 ile tümleşik Snapdragon 865 yonga setine oranla sırasıyla %31 ve %37 daha yüksek.

8 çekirdekli işlemci, Mali G-77 ile birleşiyor

Kirin 985, tek bir büyük çekirdek, üç orta çekirdek ve dört küçük çekirdekten oluşan 8 çekirdekli bir CPU barındırıyor. Kirin 985'te 2.58 GHz saat hızında tek bir Cortex-A76 çekirdeği ve her biri 2.4 GHz frekansında üç Cortex-A76 çekirdeği ve 1.84 GHz daha düşük saat hızına sahip dört Cortex-A55 çekirdeği var.

Yeni yoga setinde, Kirin 990'da olduğu gibi 8 çekirdekli Mali-G77 GPU'nun yanı sıra çift çekirdekli bir NPU AI birimi ve ISP 5.0 görüntü birimi yer alıyor. Ayrıca Huawei'ye göre Kirin 985'in 5G ağ performansı, çift 5G SIM kullanımı için yeterli. İşlemci, 5G anti-parazit özelliği, 5G düşük gecikme süresi ve 5G enerji verimliliği sunuyor.

Bugün tanıtılan Honor 30 serisi, Kirin 985 yonga seti kullanan ilk akıllı telefonlar oldu. Huawei, Kirin 985'i nova 7'de de kullanmayı planlıyor. Yeni Kirin 985, gelecek nesilde akıllı telefonlarda sık sık karşımıza çıkacak.