Huawei nova 7 Ailesinin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Çin merkezli kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialar, Huawei'nin yeni nova 7 ailesini oldukça yakın bir zamanda tanıtacağını söylüyor. İddialara göre 23 Nisan'da tanıtılacak olan akıllı telefonlar, 28 Nisan'da piyasaya sürülecek.

Son dönemlerin güç kaybeden mobil devlerinden Huawei, geçtiğimiz şubat ayında oldukça iddialı özelliklere sahip olan nova 7i’yi tanıtmıştı. Bu telefonla müşterilerin beğenisini kazanmayı başaran firma, şimdiyse nova 7 ailesine birkaç üye daha eklemek için kolları sıvamış durumda.

Çin’den gelen yeni söylentilere göre şirket, 23 Nisan’da nova 7 ailesine üç yeni üye daha ekleyecek. nova 7, nova 7 SE ve nova 7 Pro olarak adlandırılması beklenen bu akıllı telefonlar, 23 Nisan’da tanıtıldıktan birkaç gün sonra 28 Nisan’da satışa sunulacak.

Yeni nova 7 ailesi 5G desteğiyle gelecek:

Huawei’nin yeni akıllı telefonlarına dair herhangi bir özellik bilgisi paylaşılmasa da bazı söylentiler mevcut. Bu söylentilere göre nove 7 SE, nova 7 ve nova 7 Pro modelleri sırasıyla Kirin 820, Kirin 985 ve Kirin 990 5G yonga setleriyle donatılacak.

Bu noktada gücünü Kirin 820’den alacak giriş modeli nova 7 SE, selefinde bulunan Kirin 810’dan daha güçlü bir yonga setine sahip olacak. Önemli bir diğer detaysa üç telefonun da 5G desteğini bünyesinde barındırması olacak.

Akıllı telefonların fiyatlandırılması noktasına gelecek olursak da iddialar, Nova 7 Pro’nun 493 dolardan (vergisiz 3.320 TL) listeleneceğini söylüyor. Böyle bir durumda diğer modellerin de doğal olarak 493 doların altında bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz.

Geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan nova 7i’nin özellikleri: