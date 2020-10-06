Huawei, yeni dizüstü bilgisayarı MateBook X'i Türkiye pazarında satışa sundu. Şu an için ön sipariş kapsamında satın alınabilen dizüstü bilgisayarın teslimatlarına ne zaman başlanacağı bilinmezken, satışa çıkan MateBook X en çok da fiyatı ile konuşulacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin kısa bir süre önce duyurduğu yeni dizüstü bilgisayarı MateBook X, Türkiye pazarında ön siparişe açıldı. Teknik özellikleriyle pek çok tüketiciyi etkilemesi muhtemel MateBook X, fiyatıyla ise cep yakacak gibi görünüyor. Peki bu dizüstü bilgisayar ne gibi özelliklere sahip?

Huawei MateBook X'in en dikkat çekici özelliği hiç şüphesiz kompakt yapısı. 16.6 milimetre kalınlığa sahip olan dizüstü bilgisayar, 13 inç büyüklüğündeki gövdesi ile de tüketicilerin daima yanında taşıyabilecekleri boyutlara sahip. Ağırlığı ise sadece 1 kilogram olarak açıklanan Huawei MateBook X, hafif yapısıyla da dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Huawei MateBook X

Huawei MateBook X'in önemli özelliklerinden bir tanesi de ekran gövde oranı. Yüzde 90 olarak açıklanan oran, kullanıcıların minimal çerçevelerle karşılaşacakları anlamına geliyor. Bu sayede çerçevesiz sayılabilecek ekran, çalışırken ya da video izlerken etkileyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ayrıca kullanıcılar, "Göz Konforu" isimli bir mod ile mavi ışığın uzun süreli kullanımdaki etkilerinden kurtulabiliyorlar.

Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarı, performans açısından da dikkat çekiyor. Windows 10 işletim sistemiyle çalışan dizüstü bilgisayarda, 10. nesil Intel Core i5-10210U işlemci kullanılıyor. LPDDR3 yapılı 16 GB RAM ve 512 GB PCIe NVMe SSD ile desteklenen dizüstü bilgisayar, GPU konusunda ise Intel işlemciden yardım alıyor. Bu dizüstü bilgisayarda ikincil bir GPU bulunmuyor.

Huawei MateBook X teknik özellikleri

Ekran: 13 inç LTPS, 3000 x 2000 piksel çözünürlük, sRGB renk uzayının yüzde 100'ü

13 inç LTPS, 3000 x 2000 piksel çözünürlük, sRGB renk uzayının yüzde 100'ü İşlemci: Intel Core i5-10210U (1,6 GHz 4 çekirdekli, 4,2 GHz'e kadar Turbo)

Intel Core i5-10210U (1,6 GHz 4 çekirdekli, 4,2 GHz'e kadar Turbo) RAM: 16 GB (LPDDR3 2133 MHz)

16 GB (LPDDR3 2133 MHz) Depolama Alanı: 512 GB PCIe NVMe SSD

512 GB PCIe NVMe SSD İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Tüm bu özelliklere sahip olan Huawei MateBook X'in Türkiye fiyatı, 12.999 TL olarak belirlenmiş durumda. An itibarıyla satın alınabilen dizüstü bilgisayara hemen sahip olmak istediğiniz takdirde önce 500 TL, sonra 1.000 TL daha ve en sonunda da kalan kısmı ödeyebiliyorsunuz. Huawei, sevkiyatlara ne zaman başlanacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.