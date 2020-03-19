Huawei P40 ve P40 Pro’nun Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Huawei’nin yeni amiral gemisi telefonları olacak P40 ve P40 Pro modellerin detaylı render görüntüleri ortaya çıktı. Huawei P40 ve P40 Pro’nun ekranları ilk defa bu kadar net bir şekilde görülmüş oldu.

Huawei, önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi P40 ve P40 Pro’yu duyurmaya hazırlanıyor. Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonları hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmış olmasına rağmen telefonların tasarımları tam olarak ortaya çıkmamıştı. Ama Evan Blass’ın bugün yayınladığı görsellerle P40 ve P40 Pro’nun sonunda en net görüntüleri ortaya çıkmış oldu.

Evan Blass’ın yayınladığı görsellerde P40 ve P40 Pro’nun ön kısımları net bir şekilde görülüyor. P40 ve P40 Pro’nun ekranının sol üst köşesinde çift ön kamera barındırmak için bulunan hap şeklindeki kamera delikleri bulunuyor. P40 Pro’nun hap şeklindeki kamera deliği P40’a göre biraz daha geniş görünüyor. Çünkü P40 Pro'da çift ön kameraya ek olarak bir ToF sensörü olması da bekleniyor.

Yayınlanan render görsellerinde iki telefonunda sağ tarafında fiziksel güç ve ses düğmeleri yer alıyor. P40 Pro’nun parmak izi okuyucusu görsellerde ekrana gömülü olarak görülüyor. Aynı zamanda P40 Pro’nun ekranın üst kısmında 5G ağ simgesi de bulunuyor.

Şu ana kadar P40’ın üçlü kamera sistemine, P40 Pro’nun ise dörtlü kamera sistemine sahip olduğu ortaya çıkmıştı. P40 serisinin işlemcisinin ise Kirin 990 olacağı daha önceki söylentilerden biliniyor. Önceki söylentiler P40 ve P40 Pro ile beraber beş kameraya sahip P40 Premium Edition’ın da duyurulacağını iddia ediyordu.

Huawei, yeni amiral gemisi P40 serisinin 26 Mart’ta Fransa’nın Paris kentinde düzenleyeceği bir lansmanla duyuracak. Koronavirüs salgını nedeniyle Huawei’nin lansmanı çevrimiçi olarak yapılacak.