Huawei P50 Yeni Teknolojisiyle Kamera Performansını Uçuracak

Weibo ve Twitter'da paylaşılan bilgilere göre Huawei, P50 ailesinde kamera performansını geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi fazlasıyla önemsiyor. Ayrıca şirket, tasarım açısından da bazı "detay" değişiklikler gerçekleştirecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ve Çinli akıllı telefon üretici Xiaomi, 2021 model amiral gemisi akıllı telefonlarını gün yüzüne çıkardı. Galaxy S21 ve Mi 11’e rakip olacak Huawei P50 için ise henüz bir lansman tarihi dahi açıklanmış değil. Çinden gelen yeni bilgiler ve sosyal medyada paylaşılan bazı konseptler, Huawei P50’nin çok da uzakta olmadığını gösteriyor.

Changan Digital King’in Çin’in yerel sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaştığı bilgilere göre Huawei, P50 serisinde sektörün en iddialı kamera performanslarından birini sunmaya devam edecek. Changan, bir kez daha Leica ile iş birliği gerçekleştirecek olan Huawei’nin “Süper Görüntüleme Sistemi” adında yeni nesil bir teknoloji kullanacağını ve kamera performansını önemli ölçüde iyileştireceğini belirtiyor.

Huawei P50, üç farklı modelden oluşacak

Teme adlı bir Twitter kullanıcısı ise P50’nin tasarım detayları hakkında bilgi paylaştı. 159x73x8mm boyutlara sahip olacak Huawei P50’nin, iki yıl önce tanıtılan Huawei P30 Pro ile benzer boyutlara sahip olacağını öne süren Teme, P40’ta sol üst köşede olan kamera deliğinin ortaya taşınacağını, Mate 40’taki üçlü kamera kurulumunun ise yeni sensörler ile devam ettirileceğini belirtti.

OnLeaks tarafından paylaşılan bilgiler de Teme’nin iddialarını destekliyor. Ayrıca OneLeaks, Pro versiyonların şelale ekrana sahip olacağının da altını çiziyor. Teme son olarak Huawei P50 ailesinin “P50”, “P50 Pro” ve “P50 Pro+” adında üç farklı modelden oluşacağını ve bu modellerin sırasıyla 6,2 inç, 6,6 inç ve 6,8 inç ekranlara sahip olacağını belirtiyor. Huawei P50 ailesi ile resmi olarak ne zaman tanışacağımızı ise ancak Huawei basın davetiyelerini yayınladığında öğrenebileceğiz.