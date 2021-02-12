Samsung Galaxy S21 Ailesi Türkiye'de Satışta: İşte Fiyatları

Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S21 ailesini Türkiye'de resmen satışa sundu. Özellikleriyle büyük beğeni toplayan akıllı telefonlar, fiyat konusunda ise aynı şeyi söylememize izin vermiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni amiral gemileri Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra’yı tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Duyurulur duyurulmaz ön siparişe açılan akıllı telefonlar, bugün itibarıyla ise hem fiziksel hem de çevrimiçi mağazalarda satışa sunuldu.

Samsung, Galaxy S21 ailesinin satışa sunulmasıyla birlikte “Eskiyi Getir, Yeniyi Götür” kampanyası da başlattı. Bu kampanya sayesinde Samsung Online Mağaza üzerinden Galaxy S21 modellerinden birini alırken eski cihazınız karşılığında hatırı sayılır bir indirim alabiliyorsunuz. Galaxy S21 ve Galaxy S21+ ile ilgili detaylı bilgi için buraya, Galaxy S21 Ultra ile ilgili detaylı bilgi için de buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy S21 özellikleri:

Ekran: 6,2 inç ekran paneli 1080 x 2400 çözünürlük 421 ppi piksel yoğunluğu

İşlemci: Exynos 2100

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 128 GB

Ön Kamera: 10 MP f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı

Arka Kamera: Geniş: 12 MP f/1.8 Ultra geniş: 12 MP f/2.2 Telefoto: 64 MP f/2.2

​Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2

İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1

Batarya: 4.000 mAh 25 W kablolu hızlı şarj 15 W kablosuz şarj 4,5 W tersine şarj



Samsung Galaxy S21 Plus özellikleri:

Ekran: 6,7 inç ekran paneli 1080 x 2400 çözünürlük 396 ppi piksel yoğunluğu

İşlemci: Exynos 2100

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB

Ön Kamera: 10 MP f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı

Arka Kamera: Geniş: 12 MP f/1.8 Ultra geniş: 12 MP f/2.2 Telefoto: 64 MP f/2.2

​Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2

İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1

Batarya: 4.800 mAh 25 W kablolu hızlı şarj 15 W kablosuz şarj 4,5 W tersine şarj



Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri:

Ekran: 6,8 inç ekran paneli 1440 x 3200 çözünürlük 516 ppi piksel yoğunluğu

İşlemci: Snapdragon 888 ya da Exynos 2100

RAM: 12 GB ya da 16 GB

Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB

Ön Kamera: 40 MP

Arka Kamera: Geniş: 108 MP f/1.8 Ultra geniş: 12 MP f/2.2 Periskop Telefoto: 10 MP f/4.9 Telefoto: 10 MP f/2.4

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2

İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1

Batarya: 5.000 mAh 25W kablolu hızlı şarj 15W kablosuz şarj 4,5W tersine şarj



Samsung Galaxy S21 ailesinin fiyatları