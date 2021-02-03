Huawei P50 Pro+ İçin Oluşturulan Konsept Tasarım

Bir grafik tasarımcı, Huawei'nin önümüzdeki ay duyurması beklenen amiral gemisi telefonu P50 Pro+'ın konsept tasarımlarını paylaştı. Paylaşılan tasarımlar, P50 Pro+'ın Huawei çizgilerine sahip olmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Elbette bu görseller, herhangi bir resmiyete sahip değil.

ABD'nin aldığı ambargo kararı nedeniyle akıllı telefon sektöründen silinme noktasına gelen Huawei, yine de akıllı telefonlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda 22 Şubat'ta düzenleyeceği bir etkinlikte katlanabilir ekranlı yeni telefonu Mate X2'yi duyuracak olan şirket, önümüzdeki aylarda da P50 olarak isimlendirdiği amiral gemisi telefonlarıyla karşımıza çıkacak.

Huawei P50 ailesi ile ilgili bugüne kadar bazı bilgiler edinebildik. Örneğin bu cihazın 20x optik, 200x de dijital yakınlaştırma sunan kameralara sahip olacağı ve Kirin 9000 işlemciden güç alacağı, zaten bilinen şeyler. Şimdiyse bir grafik tasarımcı, Huawei'nin yaklaşan amiral gemisi ailesindeki en güçlü modelin tasarımının nasıl olabileceğini gösterdi. Bu tasarım, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve göz kanatan tasarımdan çok daha iyi olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

Huawei P50 Pro+, şu tasarıma sahip olabilir

Huawei, P50 ailesinde muhtemelen üç model tanıtacak. Bunlardan en güçlü olan da "P50 Pro+" olarak isimlendirilecek. İşte bu telefon, Twitter'da "HoiINDI" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan grafik tasarımcı tarafından konsept tasarım haline getirildi. Oluşturulan konsept tasarım, telefonun alıştığımız Huawei çizgilerinde olacağını gösteriyor.

Konsept tasarım, kavisli bir ekrana sahip. Bu ekrandaki delikli yapı ise P50 Pro+'ın tek ön kamerasını bünyesinde barındırıyor. Böylelikle Huawei, uzunca bir süre sonra amiral gemisi bir telefonda, tek ön kamera kullanmış olacak. Cihazın arka kısmında ise dikdörtgen olarak yerleştirilmiş olan beşli kamera kurulumunun varlığını görüyoruz. Bu kamera kurulumu ile ilgili detaylı bir bilgi sahibi henüz olamadık. Huawei'nin önümüzdeki ay düzenlemesi beklenen P50 lansmanı, bu cihazın tüm detaylarını gözler önüne sermiş olacak.

Eğer HoiINDI tarafından paylaşılan tüm P50 Pro+ görsellerine ulaşmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.